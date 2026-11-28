Probabilmente Gianni De Gennaro aveva previsto che il suo gesto estremo avrebbe depotenziato e svilito l’inchiesta della Procura di Caltanissetta. E aveva previsto che da morto il sistema di cui è stato servitore ma anche potente ingranaggio non lo avrebbe abbandonato. Ora la sua figura è quella di un fedele uomo delle istituzioni le cui opacità vengono dimenticate. Conseguenza inevitabile di questa tendenza è l’accerchiamento del procuratore Salvatore De Luca da un lato e il discredito del lavoro della commissione Antimafia dall’altro.

Così vediamo l’amico dell’ex capo della Polizia Luciano Violante affermare in diverse interviste che il “grido” di De Gennaro contenuto nel suo testamento morale, cioè la lettera in cui rivendica di avere obbedito agli ordini, è il grido dell’innocente. A quelle di Violante si aggiungono le parole di Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore della Repubblica di Milano, che in una intervista al Corriere delegittima completamente l’inchiesta di Caltanissetta spiegando che «attribuire finalità di favoreggiamento della mafia agli errori che possono essere stati commessi è una cosa inammissibile. Quei comportamenti, letti 30, 40 anni dopo, hanno ancora un senso dal punto di vista penale oppure, calandoli nella situazione del momento storico, avevano una ragione?».

Insomma eventuali errori di De Gennaro andavano “storicizzati” e non “indagati”. Claudio Martelli chiude il cerchio chiedendosi l’utilità di indagare sulla strage di via D’Amelio dopo 34 anni accanendosi contro il principale collaboratore di Falcone e rischiando di tirare in ballo lo stesso magistrato ucciso a Capaci sulla gestione del pentito Contorno. Un fuoco di fila contro De Luca. E siccome come disse qualcuno a pensar male si fa peccato ma a volte si indovina è lecito chiedersi quale trattamento avrebbe ricevuto De Luca se anziché definire la pista nera un filone che vale uno “zero tagliato” avesse privilegiato proprio quella narrazione secondo la quale dietro i mafiosi ci sono sempre burattinai occulti e gli immancabili uomini neri.

I giornalisti antimeloniani non vedevano l’ora di prendersela con Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare antimafia, che avrebbe privilegiato (Conte dixit) la pista mafia-appalti per insabbiare quella che avrebbe portato ai suoi amici “neofascisti”. Un ritornello che risuona in tutti i talk show dove vengono ospitati opinionisti di sinistra mentre a mettere sotto processo la premier per la sua indecisione sulla partecipazione ai funerali di De Gennaro è stata la stessa Lilli Gruber con la complicità del solito Andrea Scanzi. Il tutto ignorando le parole dell’ex pm Antonio Di Pietro secondo cui se nel 1991 avessero preso sul serio la pista mafia-appalti si sarebbe forse evitata la strage di Capaci e sarebbe stata scoperta la tangentopoli siciliana sulla quale anche Borsellino cercava riscontri.

L’ex pm lo ha affermato ad Agorà osservando che «ci sono magistrati coinvolti» e «non ci sono apparati dello Stato esenti da responsabilità». Parole simili a quelle pronunciate da Fiammetta Borsellino prima del suicidio di De Gennaro: «Loro avevano facoltà e competenze per bloccare il depistaggio più grossolano della storia d’Italia. E non lo hanno fatto». A quanto pare, tuttavia, De Luca non è l’unico giudice che piace alla destra, come ripetono con sorrisetti di scherno i magafoni antimeloniani, piuttosto appare come l’unico giudice che la sinistra non vuole difendere. L’unico. E un motivo ci sarà.