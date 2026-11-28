Contrordine compagni! Bergoglio non ha visto il Diavolo. Lo afferma padre Antonio Spadaro, il gesuita che più ha frequentato il Papa argentino. Così cerca di mettere una toppa sull’operazione mediatica del card. Fernandez a cui pare riferirsi nel tweet che critica le «spettacolarizzazioni inutili» su «Papa Francesco e il demonio».Il gesuita, in questi giorni, ha spiegato che non c’è «nessuna ossessione» per il Diavolo nel Diario di Bergoglio: «È la vita spirituale ignaziana che impara a distinguere Dio dal nemico e lo fa con percezioni forti, tali da coinvolgere anche l’immaginazione: Ignazio chiede di vedere con gli occhi della mente perfino le fiamme dell’inferno. Nei miei appunti degli Esercizi trovereste espressioni simili!

Il suo maestro Fiorito insegnava che il nemico attacca in modo sottile, sotto apparenza di bene, oppure sfacciatamente, e Bergoglio nel Diario usa proprio quella parola».Quindi, in sostanza, quelle pagine di Diario sul diavolo non vanno prese alla lettera: sono solo un genere letterario gesuitico. Il capo del S. Uffizio lo ignorava? O, in quelle “rivelazioni”, c’è davvero qualcosa di vero e inquietante?

Il libro voleva trasformare Bergoglio in un mistico per puntare alla beatificazione, ma, visti i risultati, rischia di essere un autogol (pure Leone sembra sia molto perplesso).Del resto Fernandez ci ha messo un altro carico. Infatti riferisce che Bergoglio si sentiva tentato e sedotto da un pensiero: «Come sarebbe essere come Dio?». È «un bisogno nascosto di essere onnipotente – che in altri momenti avrebbe riconosciuto più profondamente come una malsana ‘curiosità’ o attrazione verso il potere».Ne parla come di una tentazione che il Papa combatteva, ma sembra una conferma per chi accusava Bergoglio di voler cambiare la Chiesa a propria immagine, con idee sue, come se la Chiesa fosse sua. Mentre la Chiesa è di Cristo che l’ha istituita e il Papa deve solo custodire intatto il «depositum fidei».

Nel 2005 Benedetto XVI spiegò: «Il potere conferito da Cristo a Pietro e ai suoi successori è, in senso assoluto, un mandato per servire. La potestà di insegnare, nella Chiesa, comporta un impegno a servizio dell’obbedienza alla fede. Il Papa non è un sovrano assoluto, il cui pensare e volere sono legge. Al contrario: il ministero del Papa è garanzia dell’obbedienza verso Cristo e verso la Sua Parola. Egli non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente se stesso e la Chiesa all’obbedienza verso la Parola di Dio, di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte ad ogni opportunismo».Benedetto XVI, anche nei nove anni di Papato emerito in Vaticano (con Bergoglio regnante), è stato il testimone vivente di questa verità immutabile.A proposito di Ratzinger c’è una stranezza. Fernandez nel libro spiega che Bergoglio uscì dai due anni di grave crisi il 30 dicembre 2022: «Quel giorno segnò una grande liberazione interiore».

Casualmente è anche il giorno in cui Benedetto XVI entrò in agonia (morì infatti il 31 dicembre 2022, alle 9.34 del mattino). Non c’è alcun nesso fra i due fatti, ma stupisce che Fernandez neanche accenni a ciò che stava accadendo in quelle ore in Vaticano. Né riporta pensieri su Ratzinger dal Diario di Bergoglio che pure il 30 dicembre scrisse molto e che spesso annotava il decesso di chi conosceva. In tutto il libro Benedetto è assente. A parte una nota irrilevante, nel testo è citato una sola volta per ricordare che Bergoglio lo definiva «nonno». Non si sa se nel Diario c’è qualche riga sul Papa emerito.Fernandez non la riporta. E questo stupisce e interroga.