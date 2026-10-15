Sinner, il Six Kings Slam slitta causa bombardamenti? Cosa può cambiare

Da mercoledì 14 ottobre è arrivata l’ufficialità: il Six Kings Slam non si giocherà più a ottobre. Gli attacchi degli Houthi yemeniti contro Riad, che hanno colpito anche l'aeroporto internazionale della capitale saudita provocando morti e centinaia di feriti, hanno convinto gli organizzatori a rinviare il ricchissimo torneo di esibizione. L'appuntamento, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, è stato spostato al 27, 28 e 30 dicembre. Una decisione legata alla sicurezza che potrebbe però cambiare anche i programmi di Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio.

L'annuncio è arrivato da Riyadh Season, che ha spiegato le ragioni dello slittamento: "La decisione riflette l'impegno di Riyadh Season a organizzare eventi sportivi secondo i più elevati standard, a seguito di una valutazione delle difficoltà organizzative e logistiche legate allo svolgimento del torneo e del loro possibile impatto sulla qualità dell'esperienza del pubblico”. Il torneo avrebbe dovuto riunire Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Learner Tien. Quest'ultimo aveva preso il posto proprio di Sinner, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, dopo l'annuncio dell'azzurro di chiudere anticipatamente la stagione. Adesso, però, lo scenario cambia.