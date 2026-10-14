Sinner, il clamoroso sospetto di Roddick: "Sta usando l’infortunio per..."

"Possiamo prendere due piccioni con una fava prima di ripartire nel 2027? Anche se non ho informazioni specifiche al riguardo - ha aggiunto -, se mi trovassi in quella situazione sarebbe un ragionamento logico ". Insomma, quella di Roddick non è altro che una supposizione, dal momento che lui stesso ha dichiarato di non essere a conoscenza di ulteriori problemi fisici di Sinner - oltre naturalmente alla tendinopatia che ha costretto l'azzurro a concludere anzitempo la stagione in corso. Le sue devono dunque essere prese con le pinze.

"La mia supposizione è che sta usando il periodo di pausa preso per il ginocchio per risolvere anche altri problemi". A dirlo, riferendosi a Jannik Sinner , è l'ex numero 1 del mondo Andy Roddick . Nel suo podcast, lo statunitense ha avanzato l'ipotesi mentre chiacchierava con il giornalista Jon Wertheim.

Nella stessa puntata del podcast, Wertheim ha criticato Jannik per la gestione, a suo dire non del tutto trasparente, della comunicazione relativa all'infortunio. "Prendiamo per esempio Jackson Dart – ha detto il giornalista -, un giocatore di football con un infortunio al ginocchio piuttosto serio: ci sono continui aggiornamenti e bollettini medici. Qui invece c'è stata… non dico reticenza, ma di certo non c'è stata la massima trasparenza. Ricordo che qualcuno ha fatto un paragone con Emma Navarro: lei ha spiegato nel dettaglio cosa ha passato, mentre le notizie su Sinner sono state piuttosto scarne".

Più leggero il commento di Roddick: "Il fatto che una persona scelga di aprirsi – ha spiegato – non significa che tutti debbano seguire la stessa strada. È una scelta personale. Ovviamente, sarebbe diverso se si trattasse di un infortunio molto grave. Ma Sinner è sempre stato molto riservato. Non ha mai parlato molto di sé, nemmeno durante la vicenda del doping dell'anno scorso. Se quello è il suo modo di agire e lo fa sentire a suo agio, va bene così".