Sinner, il clamoroso sospetto di Roddick: "Sta usando l’infortunio per..."

"La mia supposizione è che sta usando il periodo di pausa preso per il ginocchio per risolvere anche altri problemi". A dirlo, riferendosi a Jannik Sinner, è l'ex numero 1 del mondo Andy Roddick. Nel suo podcast, lo statunitense ha avanzato l'ipotesi mentre chiacchierava con il giornalista Jon Wertheim.
"Possiamo prendere due piccioni con una fava prima di ripartire nel 2027? Anche se non ho informazioni specifiche al riguardo - ha aggiunto -, se mi trovassi in quella situazione sarebbe un ragionamento logico". Insomma, quella di Roddick non è altro che una supposizione, dal momento che lui stesso ha dichiarato di non essere a conoscenza di ulteriori problemi fisici di Sinner - oltre naturalmente alla tendinopatia che ha costretto l'azzurro a concludere anzitempo la stagione in corso. Le sue devono dunque essere prese con le pinze.
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Nella stessa puntata del podcast, Wertheim ha criticato Jannik per la gestione, a suo dire non del tutto trasparente, della comunicazione relativa all'infortunio. "Prendiamo per esempio Jackson Dart – ha detto il giornalista -, un giocatore di football con un infortunio al ginocchio piuttosto serio: ci sono continui aggiornamenti e bollettini medici. Qui invece c'è stata… non dico reticenza, ma di certo non c'è stata la massima trasparenza. Ricordo che qualcuno ha fatto un paragone con Emma Navarro: lei ha spiegato nel dettaglio cosa ha passato, mentre le notizie su Sinner sono state piuttosto scarne".
Più leggero il commento di Roddick: "Il fatto che una persona scelga di aprirsi – ha spiegato – non significa che tutti debbano seguire la stessa strada. È una scelta personale. Ovviamente, sarebbe diverso se si trattasse di un infortunio molto grave. Ma Sinner è sempre stato molto riservato. Non ha mai parlato molto di sé, nemmeno durante la vicenda del doping dell'anno scorso. Se quello è il suo modo di agire e lo fa sentire a suo agio, va bene così".