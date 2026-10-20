Sinner, lo sfregio di McEnroe: "La cosa migliore accaduta negli ultimi 10 anni"

Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , il grande John McEnroe non ha dubbi: vince lo spagnolo. Un piccolo "sfregio" per l'altoatesino, che arriva nel momento più difficile della sua ancora breve ma fin qui trionfale carriera. L'ex numero 1 al mondo siederà sul trono del Ranking Atp ancora per pochi giorni: questione di numeri, perché Alexander Zverev lo sorpasserà pur avendo fallito la prima opportunità al Masters 1000 di Shanghai , dove ha perso in semifinale.

Il 67enne ormai ex SupreBrat precisa ancora: "Non lo dico solo perché siamo a Madrid, ma perché è incredibile, siamo molto fortunati ad averlo". E aggiunge riguardo all'infortunio che ha tenuto fermo Alcaraz in primavera e in estate: "Sono contento che sia tornato, perché quando è stato assente il tennis era più noioso". Fortunatamente, McEnroe conferma la sua stima anche a Jannik: "Quasi tutti per avere una chance contro di lui devono giocare la partita della vita". Decisamente più moderato e diplomatico di quando giocava.