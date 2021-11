Piacenza, "Allah Akbar" e giù coltellate ai passanti: terrore e furia islamista, due feriti

01 novembre 2021 a

Un egiziano ha seminato terrore la notte di Halloween. Il 31 ottobre, tra le vie del centro storico di Piacenza, un 32enne al grido di "Allah Akbar" ha ferito un netturbino e un poliziotto. È accaduto intorno alle 2 di notte, quando una volante della polizia, mentre passava in via Sant'Antonino, ha notato un uomo che alla vista della pattuglia ha provato a nascondersi dentro un portone. Un gesto che ha insospettito gli agenti che a quel punto si sono avvicinati per controllarlo. Ecco allora che il 32enne ha reagito estraendo un coltello e aggredendo le forze dell'ordine.

Riuscito a fuggire a piedi, l'egiziano si è rifugiato sotto ai portici dove i poliziotti hanno tentato invano di bloccarlo. L'uomo è infatti scappato e armato di coltello ha cercato di aggredire chiunque gli capitasse a tiro. Tra le sue vittime un netturbino di Iren, ferito a una gamba con diverse coltellate. Solo successivamente, quando ha accoltellato un agente che tentava di disarmarlo, è stato fermato e arrestato.

Il netturbino e l'agente sono stati trasportati in ospedale a Piacenza, mentre il 32enne, senza fissa dimora, è ora in carcere. Sono in corso le indagini per capire il movente del folle gesto, ma si escludono motivazioni o legami con gruppi terroristici: il 32enne, infatti, sarebbe già noto alle forze dell'ordine, perché in passato, è stato più volte protagonista di gesti sanzionati.

