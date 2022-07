Salvini, il video-choc con cui inchioda il Pd: "Italiana del ca***, qui è Africa", ragazzina massacrata

06 luglio 2022 a

Picchiata al grido di "italiana del caz***". È accaduto a Riccione a una ragazza di 15 anni, che sabato sera è stata aggredita e rapinata da un gruppo di cinque coetanee. A denunciare il fatto, Matteo Salvini, che su Twitter tuona: "Dopo i fatti di Peschiera, l’orrore organizzato dalle baby gang di stranieri a Riccione. Iniziano a girare i video su internet: qui una 15enne viene aggredita con calci e pugni dal branco al grido di 'Italiana del ca**o' e 'Riccione come l’Africa'". Oltre a mostrare il video, che riprende le ragazze accanirsi sulla vittima, il leader della Lega si rivolge a Partito democratico e Movimento 5 Stelle: "Avete capito bene? 'Italiana del caz***'. Domanda per Pd e 5Stelle: quanto meritano la cittadinanza italiana queste giovani criminali? Per me la vedono con il binocolo!".

Il riferimento è allo Ius Scholae, per cui da giorni dem e grillini si battono. La norma, che vede il centrodestra fare le barricate, se approvata permetterebbe agli stranieri arrivati in Italia prima dei 12 anni e che hanno frequentato almeno 5 anni di studio, di ottenere la cittadinanza. E questo a prescindere dal resto.

Intanto a Riccione i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Di vitale importanza la testimonianza della 15enne che ha raccontato: "Mi hanno pestata e derubata. Presa per i capelli e riempita di calci e pugni. Erano ragazze molto giovani, sembrava si divertissero a picchiarmi. Nessuno dei presenti ha mosso un dito per difendersi. Qualcuno ha fatto un video, mentre un gruppo di ragazzini cantava 'Riccione come Africa'".

Qui il video della violenza subita dalla 15enne a Riccione, rilanciato da Salvini

