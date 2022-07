Immigrati in festa sulla nave Ong, la foto con cui umiliano Lamorgese. E Salvini...

14 luglio 2022 a

Nel video si vedono 314 migranti a bordo di una nave Ong che festeggiano perché stanno per sbarcare in Italia. Un filmato che ha scatenato l'ira di Matteo Salvini, che in un post pubblicato sui suoi profili social ha scritto: "Clandestini esultanti alla notizia che sbarcheranno tutti e 314… A Malta? In Grecia? In Francia? In Spagna? In Tunisia? Ma no. In Italia, ovviamente". Quindi attacca il ministro dell'Interno: "Lamorgese, chi l’ha vista?".

Ma non finisce qui. "Siamo neanche a metà luglio e siamo a 31.000 sbarchi contati di migranti in Italia. Siamo in una situazione di degrado nelle città grandi e soprattutto nelle piccole. È difficile lavorare in un governo in cui c’è il ministro dell’Interno di cui non si hanno notizie", ha proseguito il leader della Lega. "Sbarchi senza sosta. Lampedusa al collasso. L’Italia sta per esplodere. Se Lamorgese non è in grado di difendere la sicurezza e i confini italiani si faccia aiutare”. Infine, con un altro post nel quale ha condiviso la stories di Chiara Ferragni, che si è detta ‘angosciata e amareggiata della violenza che continua a esserci a Milano’, Salvini ha tuonato: “Prosegue l’incessante problema sicurezza a Milano. Ormai è proprio sotto gli occhi di tutti... Sala e Lamorgese, se ci sono battano un colpo, altrimenti si facciano aiutare".

