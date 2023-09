Immigrazione, la furia di Luca Zaia: "Quest'Europa è scandalosa"

14 settembre 2023 a

Per Matteo Salvini, papale papale, è "un atto di guerra" e dietro c'è una regia. Si parla dell'emergenza-immigrazione, deflagrata a Lampedusa, dove gli oltre 8mila migranti presenti hanno dato in escandescenze, con violenti scontri con la polizia.

Ma quanto accaduto a Lampedusa è solo l'ultimo tassello di un quadro ben più inquietante: sullo sfondo un'Europa che continua a ignorare il problema italiano e, peggio, l'asse tra Francia e Germania: Berlino blocca la redistribuzioni dei profughi sbarcati a Lampedusa e Parigi blinda le frontiere per fermare i flussi in arrivo dall'Italia. Un gioco, quello contro l'Italia, che appare sporco. Davvero sporco.

Tanto che anche uno come Luca Zaia, il governatore del Veneto i cui toni sono sempre piuttosto posati, davanti a quel che sta accadendo non può tacere. E non solo: picchia anche durissimo. "LEuropa è scandalosa", taglia corto il Doge, riversando il suo pensiero sui propri profili social. Il riferimento di Zaia è proprio ai rifiuto di Germania e Francia circa la redistribuzione dei migranti arrivati a Lampedusa. "La Germania rifiuta i trasferimenti, la Francia blinda il confine di Ventimiglia - prosegue -. Quando lo capiranno che Lampedusa non e' confine italiano ma confine europeo. È questa l'Europa che vogliamo?", concluide Zaia con domanda retorica e polemica.

Poi le parole di Adolfo Urso, ministero per le Imprese e il Made in Italy: "Un intervento con l'Unione europea potrebbe contribuire ad affrontare la situazione sin dall'inizio. Il problema è molto serio e va affrontato insieme all'Ue, l'Italia non va lasciata sola", rimarca interpellato da SkyTg24, in merito all'emergenza migranti. "Allora partivano le navi con centinaia di migranti, oggi partono dei barchini in cui a bordo non ci sono gli scafisti, trafficanti di morte, quindi si tratta di una condizione assolutamente diversa che va affrontata", conclude Urso.