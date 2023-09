Migranti, il sondaggio: schiaffo degli italiani a Europa e sinistra

15 settembre 2023 a

Sbagliata, egoista, ingiusta e ipocrita: così gli italiani giudicano la scelta di Francia e Germania di bloccare gli ingressi di migranti dall'Italia. Lo certifica il sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 12 e il 14 settembre. In particolare, a esprimere un giudizio negativo sulla decisione dei due Paesi è stata la maggioranza degli intervistati, ovvero il 52,4%. Per il 23,4%, invece, i due Paesi avrebbero fatto bene e l’Italia dovrebbe fare lo stesso costituendo un blocco navale al largo delle sue coste. Infine, il 19,9% degli intervistati ritiene comprensibile la decisione dei due alleati in quanto l’Italia violerebbe il trattato di Dublino rifiutando il rimpatrio di richiedenti asilo arrivati nel Paese e poi espatriati in Francia e Germania.

Intanto, nonostante una leggera flessione, continua a essere alta la fiducia nel premier Giorgia Meloni, ora al 40,6%. Infine, per quanto riguarda le intenzioni di voto, si registra una leggera crescita per FdI, che sale al 29,2%, e Pd al 19,5%. In flessione il M5S di Giuseppe Conte, che cala al 16%, mentre la Lega avanza al 9,5%. Poi, se Forza Italia cala al 6,9%, Azione invece cresce al 3,5%. L'alleanza Sinistra/Verdi torna sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Sotto la lente di Termometro Politico anche il discorso con cui la Meloni ha escluso l’uscita dell’Italia dall’Ue. Il 60,3% degli italiani approva questa affermazione. Anche se il 24,5% di questi ritiene si tratti solo di parole. Un terzo degli intervistati, invece, disapprova queste dichiarazioni: il 19,1% ritiene che la premier sia stata costretta a esprimersi così per via del suo ruolo ma in realtà rimane critica sulla Ue, mentre il 18,3% accusa la premier di tradire chi pensava avrebbe difeso la sovranità italiana a Bruxelles.