La Meloni visita i centri per i profughi, delirio a sinistra

C’è una dedica nel viaggio fatto ieri da Giorgia Meloni. È per il Pd e i giornali di sinistra che da mesi raccontano di «centri fantasma in Albania» e del «bluff» della premier. È per Elly Schlein che due settimane fa parlava di «70mila metri quadri di nulla». In quel «nulla» ieri la presidente del consiglio ed Edi Rama hanno portato telecamere e giornalisti a vedere ciò che è stato costruito.

Delle due strutture nelle aree che l’Albania ha dato in uso al governo italiano, una è completa. È quella di Shengjin, San Giovanni Medua, dove i due premier hanno parlato e si svolgeranno le procedure di ingresso dei migranti: controllo sanitario, fotosegnalamento e prima accoglienza. L’altra, quella di Gjader, sarà pronta entro fine luglio.