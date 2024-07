FdI, Sara Kelany: "Non fate vedere a Schlein questo video", le parole di Kamala sui migranti

23 luglio 2024 a

"Non fate vedere questo video ad Elly e ai suoi", scrive il social media editor di Fratelli d'Italia presentando il video di Sara Kelany, deputata di FdI che rivolgendosi idealmente ai migranti africani scandisce: "Non venite".

"Esistono metodi legali con cui l'immigrazione deve e può avvenire. Ma noi come una delle nostre priorità scoraggeremo l'immigrazione clandestina e chi arriva al nostro confine sarà respinto". Quindi il colpo di scena: "Queste non sono parole mie ma di Kamala Harris - spiega la Kelany -, candidata in pectore per il partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Ma mi raccomando, non fatelo sapere a Elly Schlein".

Il video viene ne giorno in cui la stessa Kelany, intervistata da La voce del patriota, rilancia le accuse alle Ong, che avrebbero "un rapporto consolidato con gli scafisti".

"I video che sono stati pubblicati nell’articolo di Fausto Biloslavo che è, rispetto a questo tema, uno dei maggiori conoscitori delle attività delle organizzazioni non governative del Mediterraneo e della questione migratoria, soprattutto con riferimento all’area della Libia e della Tunisia - sottolinea la deputata meloniana -, fanno emergere plasticamente che le organizzazioni non governative spesso hanno un link diretto con gli stessi scafisti: sostanzialmente si incontrano in mare e trasbordano, sulle loro navi di ricerca e soccorso, i migranti presenti sulle scialuppe degli scafisti stessi".