Ilaria Salis, in soccorso di Lucano per liberare una scafista

La coppia del gol Mimmo Lucano-Ilaria Salis battezza il trionfo elettorale che li ha proiettati al Parlamento europeo entrambi tra le fila di Alleanza Verdi-Sinistra imbastendo la prima battaglia comune. È quella per la liberazione di Maysoon Majidi, l’attivista curda iraniana di 28 anni arrestata a gennaio dalla Guardia di finanza con l’accusa di essere la scafista di una imbarcazione con 77 migranti sbarcati a Crotone il 31 dicembre 2023.

Proprio come la fantasista Salis pochi giorni fa improvvisò una visita nel carcere milanese di San Vittore, statavolta è toccato a Lucano, il centravanti, di andare martedì scorso in pellegrinaggio nel penitenziario di Reggio Calabra, dov’è ristretta l’iraniana: «Sono venuto qui per portare la mia solidarietà perché sono convinto della sua innocenza al 100%. So cosa significa subire procedimenti giudiziari e condanne quando si è innocenti», ha detto Lucano. (...)