Orrore in un centro migranti del Bresciano: bambina di 10 anni abusata da un altro ospite

Orrore in un centro accoglienza del Bresciano. Qui una bambina di dieci anni è stata abusata da un altro ospite della struttura e sarebbe rimasta incinta. Stando a quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi l'autore è già stato arrestato settimane fa e al momento si trova in carcere a Brescia. L'accusa è di violenza sessuale aggravata. Dalle prime informazioni emerge che anche l'accusato era ospite della struttura dove si trovava la bambina. La piccola, insieme alla madre, aspettava il riconoscimento dello status di rifugiato. Proprio la madre ha denunciato l'accaduto, notando un cambio di atteggiamento nella figlia.

Giorni prima l'accusato si sarebbe avvicinato a madre e figlia ostentando gentilezza e mostrando amicizia, approfittando della loro condizione di debolezza e solitudine per conquistarne la fiducia. Sull'ipotetica gravidanza gli inquirenti e il pm Federica Ceschi mantengono il riserbo e aspettano gli esiti degli esami. L'uomo in carcere - vicino di stanza nella struttura per migranti - si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo.

Intanto madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta della Bassa bresciana. Il caso, avvenuto nel centro migranti di Collio, nelle scorse ore sarebbe arrivato a Roma dove è stato - spiega Bresciaoggi - addirittura portato all'attenzione del governo.