Angelo Bonelli, delirio e insulti contro Salvini: "Fascista che calpesta lo Stato di diritto"

S'infiamma lo scontro tra maggioranza e opposizione. Il tema è ancora una volta il braccio di ferro tra governo e magistratura sull'immigrazione. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha infatti contestato la decisione di alcuni giudici di non ritenere l'Egitto un Paese sicuro: la decisione del tribunale di Catania è delle ultimissime ore, decisione in virtù della quale viene scavalcato il decreto Paesi sicuri e un egiziano non verrà automaticamente rimpatriato. "Per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi - ha tuonato il vicepremier in una nota -, il Paese insicuro ormai è l'Italia. Ma noi non ci arrendiamo".

Immediata la reazione del solito Angelo Bonelli. Il portavoce dei Verdi, in un tweet su X, ha commentato così le parole di Salvini: "Per colpa di alcuni politici fascisti che stanno al Governo, la democrazia e lo Stato di diritto sono stati calpestati! Egitto paese sicuro? Il paese che ha torturato e assassinato Giulio Regeni? Non ci arrenderemo a difendere democrazia e diritti umani". Parole pesantissime, inaccettabili, insulti e fango contro il leghista

Al netto degli insulti di Bonelli, come fanno notare dalle parti della Lega, da sempre gli italiani scelgono l'Egitto per trascorrere le loro vacanze. Può insomma essere un Paese sicuro? "L'Egitto è una meta sempre più gettonata per le vacanze, tanto che nel 2023 ha segnato un numero record di visitatori: 14,9 milioni, di cui 850mila dall'Italia. In altre parole, l'Egitto è un Paese sicuro per tutti, tranne che per i clandestini che - secondo alcuni giudici di sinistra - non possono tornarci. Pensare che per la sinistra e l'Anm a essere insicura dovrebbe essere l'Italia perché governata dal centrodestra. Eppure, per Pd e toghe rosse i clandestini devono rimanere tutti qui".