Lampedusa, il dramma che conferma: basta trafficanti di morte

La nostra è l’epoca della pluralità delle immagini, della parcellizzazione e della moltitudine. Ciò che un tempo era l’immagine uguale per tutti - una e una soltanto fu quella dell’impronta del primo uomo sulla luna o del ritrovamento del corpo di Aldo Moro- da quando è esplosa la rivoluzione digitale, prima con le fotocamere, poi con gli smartphone, i punti di vista si sono moltiplicati sottraendo così l’unicità e la singolarità, nonché la potenza, dell’immagine definitiva.