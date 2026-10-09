Omar Vanin, la strategia dell'avvocato per imporre la Sharia in Italia

Una strategia di penetrazione graduale, già iniziata sfruttando alcuni Regolamenti comunitari in aree sensibili, come il divorzio e la separazione legale, in questioni che riguardano la gestione patrimoniale all’interno del matrimonio e il diritto di proprietà dei coniugi. Il documento dell’avvocato Vanin elenca alcuni casi in cui la transizione verso il Nordafrica si è già realizzata. A Ravenna nel 2016, a Padova nel 2017 e a Bergamo nel 2019, delle sentenze di divorzio sono state pronunciate in base alla Moudawana, cioè la legge marocchina, in quanto entrambe le parti l’avevano scelta come regola. In teoria, se funzionasse così, non sarebbe nemmeno necessario instaurare corti sciaraitiche e neppure camuffarle da Camera Arbitrale Islamica Italiana.

Il metodo lo spiega in una pubblicazione scientifica in inglese. Ecco come un passo alla volta, per tappe successive, gli elementi del diritto sciaraitico saranno introdotti nel sistema giuridico italiano utilizzando lo stratagemma del ricorso al diritto internazionale. Se gli egiziani, gli algerini, i tunisini, i marocchini e i libici faranno riferimento al quadro giuridico dei loro luoghi di nascita, i tribunali italiani potranno applicare norme conformi anche alla tradizione islamica.

SISTEMI PARALLELI

L’iniziativa del legale padovano procede parallelamente. Lo scopo dichiarato è «fornire una piattaforma per risolvere controversie civili e commerciali». Come dire, prima sistemiamo noi le controversie in base all’insegnamento di Maometto e dei giuristi suoi esegeti, poi portiamo la decisione che abbiamo raggiunto al giudice italiano. Ci pensa lo studio Vanin a produrre tutte le carte bollate necessarie e a depositarle in cancelleria. Sono «esperti qualificati sia nel diritto secolare che nelle dottrine sciaraitiche», che operano «garantendo un processo di risoluzione equo, informato e culturalmente sensibile». E assicurano che «la sentenza arbitrale resa dagli arbitri della Camera avrà poi lo stesso effetto di una sentenza resa dall’Autorità giudiziaria italiana».

Così alla magistratura non resta altro da fare che omologare l’atto compiuto, firmare e conseguentemente timbrare la propria sottomissione alla Mezzaluna. In pratica, si produrrebbe una sostituzione invisibile e indolore, che marginalizzerebbe il ruolo del giudice, rendendolo superfluo. Sono i musulmani a dettar legge. Chissà, se come la prenderebbe il Consiglio Superiore della Magistratura, vedendo lesa non solo l’autonomia ma la funzione stessa dell’organo giudicante.