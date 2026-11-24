Non potevano essere da meno degli ebrei e, a pochi giorni dall’approvazione definitiva in Parlamento della legge contro l’antisemitismo, all’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii) hanno estratto il loro rapporto sull’islamofobia.

Cosicché, ogni volta che si metteranno in luce le espressioni d’odio razziale contenute in un sermone pronunciato in una moschea o durante una manifestazione pro-Pal, i loro avvocati potranno rispondere con un’accusa parallela di pregiudizio antireligioso.

S’intitola Numero Zero 2026 - come ad annunciare una serie di pamphlet negli anni a venire - e consta di 92 pagine in cui si elencano 73 schede che trattano di 66 episodi di «ostilità, discriminazioni e risposte nelle fonti analizzate», con particolare riguardo alla fama che si sono fatti i musulmani sulla cronaca, la stampa, la televisione e la radio, i social, e sulla libertà religiosa dei musulmani nella Penisola. Soprattutto su Libero, che risulta in vetta alla classifica, con il 22,22% di citazioni bollate come “ostili”. Significa che da questa redazione viene monitorato il fenomeno del radicamento del fondamentalismo nel nostro Paese, non che si è scelto un «bersaglio» quando si riporta semplicemente un appello a ribellarsi all’islamizzazione. Gli altri quotidiani seguono con notevole distacco.

CENSURE E QUERELE

Resta il fatto che la minaccia di censura contro la libertà di espressione è in agguato per tutti. Si può essere colpiti anche per via giudiziaria, con querele e noie legali a non finire. Una sirena d’allarme risuona per l’utilizzo di termini sensibili, ovvero per il formato comunicativo utilizzato o per il tono della voce.

Sul modello del diritto di cronaca negato in tutto il Medio Oriente (tranne che in Israele), in Africa settentrionale e in diversi Paesi dell’Asia, Turchia compresa.

Intanto, i rais delle enclave musulmane pretendono che le istituzioni scolastiche in Lombardia festeggino la fine del Ramadan e a Monfalcone si possa andare in giro coperti dal burqa. Altrimenti le loro comunità si sentono marginalizzate. E si lamentano perfino perché i datori di lavoro non guardano i curriculum in cui compaiono cognomi esotici, come se non vi fossero esempi di integrazione più o meno riuscita, come nel caso dell’organizzatore del Movimento 17 ottobre Youssef Siher, al quale i pm di Milano (non certo islamofobi) contestano il reato di istigazione a delinquere con l’aggravante di terrorismo. O come se le aziende dovessero assumere in base a quote stabilite in base all’appartenenza etnica o religiosa e non utilizzando il criterio esclusivo del merito e delle competenze.

Sono sotto gli occhi di tutti i disastri prodotti, non solo a livello economico ma anche sociale e politico, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna dall’imposizione delle politiche DEI (diversità, uguaglianza e inclusione) nel mondo del lavoro e nel settore del credito. L’opera di vittimismo potrebbe trovare ascolto in chi non ne vede il limite.

CONFLITTO CULTURALE

Gli studiosi del gruppo di ricerca dell’Ucoii, che adottano una metodologia sociologica tutta loro, nell’indagine pubblicata saltano a pié pari i motivi del conflitto culturale in corso. E non considerano l’influenza di usi e costumi dei luoghi d’origine sul livello di tolleranza di quella porzione di immigrati provenienti da Paesi dove la sharia è fonte della legge, e in cui da secoli la giurisprudenza tratta gli appartenenti alle minoranze non islamiche come cittadini di serie B, ne impedisce la conversione a una religione diversa, punisce l’apostasia anche con la condanna a morte e prevede pene esemplari per chi svolge la propria missione fra i seguaci di Maometto.

Che nel mondo islamico si consumi una persecuzione aperta degli “infedeli” è una circostanza nota da decenni, ma coperta e talvolta soffocata da un attivismo dell’Organizzazione per la Cooperazione (ex Conferenza) Islamica, a livello delle Nazioni Unite e negli organismi internazionali per far inserire nei codici penali di tutto il mondo il reato di blasfemia, strettamente collegato all’islamofobia. In Pakistan chi non onora a sufficienza il Corano e Maometto rischia l’ergastolo o la pena capitale. Libero lo ha scritto anche a proposito dei catechismi e dei testi di formazione dell’Ucoii riguardo all’apostasia. Se cambiassero la loro dottrina, non mancheremmo di farlo rilevare, comunque. Fino ad allora, se un padre decapiterà la figlia e, per eccesso di devozione, ne seppellirà il capo mozzato in direzione della Mecca, sarà un dovere professionale diffondere l’informazione, senza paura.