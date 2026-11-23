Nemmeno di fronte alle telecamere di Fuori dal Coro “spaccatutto” si ravvede. “Hai tirato delle pietre contro i furgoni. Guarda, ti faccio vedere una foto. Guarda”, insiste l’inviato di Mario Giordano con l’immigrato che da tempo terrorizza Udine. “Eccoli”. “No, no, no, no. Non giocare”, è la replica del violento.

“Che vuol dire non giocare? Noi non stiamo giocando, stiamo lavorando. Hai spaccato più volte dei furgoni e delle macchine. Hai fatto migliaia di euro di danni. Tu hai avuto anche un avviso orale del questore. Stai ancora a piede libero qui. L’altro giorno ti stavi facendo una canna qua davanti”, prosegue il giornalista con l’immigrato che nega: “No, di tabacco, amico”.

“No, me l’hai detto tu. C’ho il video. Fumo bianco, mi hai detto. Eh, fumo bianco. Una canna”, prosegue l’inviato mentre “spaccatutto” nega ancora: “Che fumo? No, no, amico”. Poi mentre il giornalista prova a chiedergli il perché spacca macchine e furgoni, l’uomo continua a ribadire che quello dell’inviato è un gioco, il suo lavoro è giocare...

Giorni fa l’immigrato era stato prelevato dalla Stazione di Posta e accompagnato al Pronto soccorso psichiatrico. Il nuovo tentativo di ricovero era arrivato a pochi giorni dal precedente, quando l’uomo aveva lasciato spontaneamente l’ospedale prima di essere visitato, stanco dell’attesa.