Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all'Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, dove la loro campagna elettorale in Friuli si è conclusa.

"Votate Forza Italia. Dobbiamo accorciare il distacco dalla Lega altrimenti ci impongono cose che non vogliamo" ha ripetuto il Cav. Nella Regione lasciata da Debora Serracchiani la partita infatti è tutta interna al centrodestra. E, riporta Repubblica in un retroscena, i due leader giocano a pestarsi i piedi. Non stupisce che Berlusconi attacchi il M5s: "Gente che non ha mai fatto nulla", "populisti che terrorizzano l'Europa", "pauperisti che vogliono tassare le ville in Sardegna, perché vogliono per loro quello che è degli altri".