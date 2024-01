Il Carnevale di Venezia al Fondaco dei Tedeschi 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

18 gennaio 2024 a

a

a

Dalle vette montane alla vivacità del Carnevale di Venezia, i selvaggi e misteriosi Cuori Selvaggi di Lucio Schiavon sono protagonisti quest'anno al Fondaco dei Tedeschi.

Un Carnevale divertente e vivacemente colorato si svolge nel cuore di Venezia, grazie a questi personaggi selvaggi e enigmatici, noti anche come Wilder Mann, leggendari abitanti delle pieghe montane e dei segreti boschi europei, dall'Austria alla Grecia, dalla Finlandia al Portogallo, dalla Romania alla Scozia e naturalmente tra le colline e i boschi italiani. Vestiti con pelli, paglia, sacchi e arricchiti da maschere zoomorfe, campane e corna, questi esseri unici, a metà umani e a metà animali, emergono durante celebrazioni rituali pagane o religiose, specialmente nel periodo del Carnevale. Con la creatività complice di Lucio Schiavon, i Cuori Selvaggi hanno lasciato le loro austere vite invernali per giungere al Fondaco dei Tedeschi, attratti dalla vivace energia del celebre Carnevale veneziano. Abbandonando la solitudine monocromatica delle loro terre d'origine, sono approdati nella città lagunare, immersi nella festa e nei colori scatenati del Carnevale. Nelle strade e nei canali, si sono lasciati travolgere da un tripudio di colori, aprendosi a una vita piena di sfumature e tinte. Nel Fondaco dei Tedeschi, esplodono in un'allegra dimostrazione di festa, spuntando dalle arcate, animando vetrine, apparizioni sorprendenti tra gli scaffali e i manichini, in una narrazione giocosa che interpreta con elegante creatività l'essenza del Carnevale veneziano.

Non solo, le vetrine e gli angoli dello store si animano con contenuti interattivi, offrendo angoli perfetti per selfie giocosi. I personaggi di Lucio Schiavon sono anche i protagonisti della campagna di comunicazione online, accompagnata dalla musica composta ed eseguita da Tommaso Ermolli.

Per un Carnevale divertente tra lusso, qualità e soprattutto ironia e tanti colori nella città del Carnevale più famoso al mondo. Il Fondaco dei Tedeschi è il flagship europeo di DFS, recentemente affiancato da Samaritaine a Parigi. Il Gruppo DFS, leader mondiale nel travel retail di lusso, offre una selezione accurata di prodotti delle migliori marche internazionali. Con oltre 750 marche e 56 negozi duty-free nei principali aeroporti mondiali, il Gruppo impiega oltre 5.000 persone. La sede centrale si trova a Hong Kong.

Inoltre il Fondaco dei Tedeschi presenta #DFSCIRCLE, il nuovo programma fedeltà. Grazie a #DFSCIRCLE, ogni acquisto al Fondaco dei Tedeschi e in tutti i negozi @dfsofficial guadagnerà punti per vantaggi ed esperienze straordinarie. È possibile iscriversi tramite l'app DFS CIRCLE: https://www.dfs.com/it/venice/dfs-circle-app-venice)

www.tfondaco.com

www.dfsgroup.com