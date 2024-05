Cateno De Luca costretto a sospendere la campagna elettorale: polmonite acuta

01 maggio 2024 a

Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord e frontman della lista Libertà alle prossime europee, era stato ricoverato dopo una serie di appuntamenti elettorali nella serata di martedì 30 aprile. Nonostante la febbre alta, aveva deciso di non sospendere alcuni comizi che doveva tenere sulla costa jonica. Dopo l'ultimo evento di giornata a Itala, De Luca aveva accusato un malore per cui era stato ricoverato al Policlinico di Messina.

Ora, come riferisce una nota diffusa dal suo staff, il sindaco di Taormina sarà costretto a interrompere la campagna elettorale. Ad appena 37 giorni dalle prossime consultazioni per il Parlamento Europeo, gli è stata diagnosticata una polmonite in stato acuto, associata a un significativo stress psicofisico e ad un eccessivo affaticamento fisico.

Malore per Cateno De Luca: ricoverato subito dopo il comizio, le sue condizioni

Come riporta il comunicato, attualmente "De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo, il quale richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza, ogni attività che possa causare stati emotivi è stata sospesa. I medici hanno raccomandato un congruo periodo di degenza in ospedale. Domani, sulla base di ulteriori accertamenti, verrà comunicata la durata prevista della permanenza presso il policlinico di Messina. È essenziale che Cateno De Luca si dedichi esclusivamente al suo recupero psicofisico durante questo periodo, pertanto la partecipazione a qualsiasi altra attività risulta impossibile".