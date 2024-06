Estate a Cannes: mare, glamour e divertimento sotto il sole

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Cannes, situata sulla splendida Costa Azzurra in Francia, è una città conosciuta in tutto il mondo per il suo glamour, le sue spiagge incantevoli e il rinomato Festival del Cinema. Questa destinazione esclusiva offre una combinazione perfetta di lusso, cultura e bellezze naturali, attirando ogni anno celebrità, turisti e amanti del cinema.

Con le sue boutique di alta moda, ristoranti raffinati e una vivace vita notturna, Cannes rappresenta il cuore pulsante del jet set internazionale, mantenendo al contempo un fascino autentico e tradizionale. Situato nel cuore della Croisette il Mondrian Cannes Hotel si distingue come una delle destinazioni più prestigiose nella rinomata Costa Azzurra. Questa struttura unisce una posizione strategica ad una vasta gamma di servizi di lusso, rappresentando la scelta ideale per chi desidera il massimo del comfort e dell'eleganza durante il proprio soggiorno. A breve distanza dal celebre Palazzo dei Festival e dei Congressi il Mondrian ospita ogni anno molte star. Inaugurato nel marzo 2023 in passato si chiamava Grand Hotel e fu il primo hotel nato nella Croisette.

Le 75 camere del Mondrian Cannes Hotel sono un esempio di eleganza e comfort moderni e molte camere offrono una vista mozzafiato sulla Croisette (è la struttura più alta di tutte) permettendo agli ospiti di godere della bellezza del Mediterraneo direttamente dalla propria camera. Mentre dietro il Mondrian troverete Rue d'Antibes, la via dello shopping di Cannes con boutique di lusso ma anche per tutti i prezzi.

Gli ospiti del Mondrian possono iniziare la giornata con una ricca colazione servita nel ristorante dell'hotel. Per pranzo e cena il ristorante Mr. Nakamoto, con l'eccellente Executive Chef Pierrick Cizeron, è situato nel parco di 2000 mq dell'hotel che si affaccia sul rinomato Boulevard de la Croisette e offre una rivisitazione moderna dei sapori giapponesi in un ambiente elegante e raffinato. Mr. Nakamoto è un luogo per chi cerca un'atmosfera intima e accogliente, in quanto il ristorante è il luogo ideale per ogni occasione, da un pranzo rilassante a una cena romantica. Il bar, operativo tutti i giorni dalle 09:00 alle 23:00, offre cocktail unici con influenze asiatiche, come il sakè, il wasabi e il liquore Umeshu.

Il maestro del sushi di Mr. Nakamoto crea opere d'arte culinarie con ingredienti freschi e di stagione. I piatti Omakase offrono un viaggio culinario unico, permettendo agli ospiti di esplorare una vasta gamma di sapori giapponesi. La cantina, curata da un esperto sommelier, include vini naturali, biodinamici e biologici, perfetti per accompagnare ogni piatto del menù.

Situata lungo il leggendario Boulevard de La Croisette, Hyde Beach Cannes, la spiaggia del Mondrian, emerge come una gemma di lusso sulla sabbia dorata della baia di Cannes. Questo esclusivo stabilimento balneare incarna perfettamente l’art de vivre del sud della Francia, infondendo ogni momento con un tocco di Dolce Vita. Con i suoi colori vivaci e l’atmosfera chic, Hyde Beach è diventato il luogo ideale per chi desidera immergersi nel meglio della vita mediterranea.

Hyde Beach Cannes non è solo una spiaggia, ma una destinazione culinaria di alto livello. Al rstorante, sempre guidato dall'eccellente Executive Chef Pierrick Cizeron, vi immergerete nell'incantevole esperienza della cucina mediterranea in un contesto di grande charme sia a pranzo che a cena. Vi lascerete sedurre da una tavolozza di sapori squisiti, preparati con ingredienti freschi e serviti con la massima attenzione ai dettagli. Insomma, il meglio dell'art de vivre sulla splendida Croisette.

https://wwww.mondriancannes.com/

http://www.france.fr/it