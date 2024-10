22 ottobre 2024 a

"Le stelle di Branko". L'oroscopo di oggi, martedì 22 ottobre.

ARIETE

Il giorno, grazie al positivo aspetto Luna-Giove, porta una buona occasione per fare progetti e programmi. Dovete invece essere ancora prudenti nei rapporti di collaborazione, avere pazienza ancora oggi, domani mattina vi sveglierete con il Sole nello Scorpione. Dove le cose non vanno ancora bene, ci saranno miglioramenti sicuri. L’amore vi guarda sorpreso come fosse la prima volta, ma questa è la vostra caratteristica zodiacale: passione estrema, rabbie estreme.

TORO

Avete sempre un po’ di timore nelle decisioni, causa la vostra ossessione per le certezze e la perfezione, ma ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna agire di colpo e senza incertezze. Domani il Sole inizia l’opposizione al vostro Urano, ma per 24 ore ancora splende in Bilancia, Venere imbattibile nel fare conti e nel cercare per voi occasioni anche molto lontane, quindi non perdete tempo. L’effetto delle tensioni e dell’ansietà sono i disturbi digestivi. Tisane depurative.

GEMELLI

Tutta da sfruttare l’odierna Luna, forma per l’ultima volta un aspetto fortunato con il Sole in Bilancia, prevede una felice soluzione di un problema domestico, che vi tiene in ansia da tempo. Certi problemi sono nati già due anni fa, quanto dura la quadratura di Saturno. Mercurio crea condizioni per realizzare e per guadagnare. Preparatevi a nascondere qualcosa, anche al coniuge, parlerete quando sarà fatta. C’è un amore in arrivo per chi è solo, sarà un colpo di fulmine.

CANCRO

Non siete stati dimenticati dalla fortuna, Venere magari non è grandiosa come Giove però regala una bella fetta di buona sorte. Oggi è l'ultimo giorno del Sole in Bilancia, domani inizia il transito nello Scorpione e la Luna nello stesso tempo arriverà nel vostro segno: non è fortuna questa? Non innervositevi nel lavoro, anche se è vero che non siete abbastanza considerati nel vostro ambiente. Poco male, cambierete prima o poi. L’amore c’è, si vede, si tocca, si sente.

LEONE

Ultimo giorno sotto il segno della Bilancia, la vostra amica più gradita. Nel passato, in questo periodo di raccolta di funghi e castagne nei boschi, voi eravate in mezzo alla natura e con i vostri amati animali. Ma c’era anche un delizioso essere umano al vostro fianco, quel sentimento, quel desiderio non si è spento. Controllate le carte, le fatture, sistemate i conti, verificate le notizie che arrivano, non tutte sono veritiere, Mercurio sarà domani ancora più ambiguo.

VERGINE

Nella vita sentimentale, nel matrimonio, siete voi la parte agitata, anche i disturbi nella salute sono la causa della vostra indisponibilità. Domani sarà un altro giorno? Certamente sì. Il Sole entra nello Scorpione dove ancora transita Mercurio, Luna entra in Cancro e si congiunge a Marte. Dalla incertezza odierna, voi salterete a un traguardo professionale ed economico di notevole importanza. Programmate un bel viaggio con il vostro amore o per andare alla sua ricerca.

BILANCIA

Giove è bellissimo e anche generoso, vi assiste nel lavoro, con i soldi (in crescita), durante i viaggi, contatti con l’estero oppure c’è un forestiero destinato a prendere posto nel vostro cuore ormai stanco di aspettare. Scusate l’intrusione, da quanto tempo siete single? Questo pensiero vi confonde, l’immaginazione è così forte che non è facile vedere come stanno le cose veramente. Festeggiate, oggi termina la vostra stagione zodiacale, molti auguri.

SCORPIONE

Stelle in edizione straordinaria, a cominciare da Mercurio nel segno e l’incantevole aspetto che forma con Nettuno in Pesci, farà sognare i giovani e gli "under". Amore particolarmente intenso dopo la mezzanotte, quando arriva il Sole nello Scorpione, alle ore 00.15, subito in aspetto con Luna e Marte in Cancro. Meritate l’America, come si diceva una volta, ma ancora oggi dice Saturno, potreste trovare il vostro posto là. Piacete a chi scrive, vi trova anche belli e affascinanti.

SAGITTARIO

Agitazione interiore. Avete bisogno di confidarvi con qualcuno. Dopo, vi sentirete meglio. Sotto questa Luna in Gemelli fate bene a non parlare troppo in famiglia, le vostre idee non vengono capite nemmeno del coniuge. Però dicono che il Sagittario sa trovare la donna o l’uomo giusto, vi piace di più se ha un po’paura di voi. Questa volta però la posta in gioco è alta, la riuscita condizionerà anche attività future. Nel 2025 sarete con altra gente, altri posti.

CAPRICORNO

Luna in Gemelli è l’ultimo giorno del Sole in Bilancia, rivedete i progetti avviati ma ci sembra troppo veloce per iniziare oggi importanti transazioni finanziarie. Domani avrete l’influsso diretto del Sole dallo Scorpione, movimenterà il settore degli incontri, relazioni sociali, amicizie, viaggi, divertimenti e impegni seri. Nettuno risveglia il filantropo che c’è in voi. Quando uno si trova davanti ai vostri occhi scuri o chiari, ma sempre rilucenti, come fa a non innamorarsi di voi?

ACQUARIO

Non tanto, ma nemmeno poco, quest’ultimo giorno sotto il segno della Bilancia, grazie alla Luna frizzante nei Gemelli congiunta a Giove, che aumenta l’ardore passionale. Nei 30 giorni passati magari non è successo niente, oggi invece qualcuno si innamorerà di voi. Anche professionalmente, si intende, ma non dovete essere troppo aperti - la vostra smania di successo è visibile a tutti, anche alla concorrenza. Un improvviso intoppo burocratico, lo affronterete nei prossimi giorni.

PESCI

Come annunciato, Luna in Gemelli quadrata al vostro Nettuno, può disturbare la salute. È sempre richiesta cautela nelle parti del corpo governate da queste forze, stomaco, fegato bronchi, notevole stanchezza nelle gambe. Ma il resto del cielo è vostro! Come passano le ore si avvicina la Luna in Cancro e il Sole nello Scorpione. Venere vi rende prepotenti con il coniuge, ma dolci e generosi con i figli, che hanno bisogno in questo periodo della vostra assistenza e premure.