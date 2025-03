CityLife, il nuovo polo gastronomico di Milano 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Milano è una città in continuo fermento, dove la ristorazione gioca un ruolo centrale nell’esperienza di chi la vive. In particolare CityLife è diventata un polo gastronomico sempre più vivace, con l’apertura di nuovi ristoranti che offrono esperienze culinarie diversificate. L’area ospita proposte che spaziano dalla cucina tradizionale italiana a interpretazioni più moderne, con particolare attenzione alla qualità degli ingredienti e alla sostenibilità.

Tra le nuove aperture, si possono trovare locali che valorizzano la cucina regionale con piatti tipici rivisitati in chiave contemporanea, così come ristoranti che esplorano sapori di altre regioni italiane o internazionali, dal Mediterraneo all'Asia. Non mancano opzioni orientate al benessere, con menu focalizzati su ingredienti biologici, piatti vegetariani e soluzioni a basso impatto ambientale.



Il quartiere continua a evolversi, con nuovi progetti gastronomici previsti nei prossimi anni, rendendolo un punto di riferimento non solo per lo shopping e il design, ma anche per chi cerca un'esperienza culinaria variegata e di qualità.

Casa.Bi, una trattoria contemporanea situata nel cuore di CityLife porta avanti una visione della cucina italiana che coniuga autenticità e creatività. Aperto nel dicembre 2023, il ristorante è un punto di incontro tra il comfort di una casa e l’eleganza di un locale moderno. L’arredamento è studiato per creare un’atmosfera conviviale, mentre il menu riflette una proposta gastronomica che valorizza le ricette della tradizione italiana interpretandole in chiave attuale. Tra i piatti proposti si trovano i gamberi arrosto con spuma di patate, polvere di pomodoro e paprika, un antipasto che gioca su consistenze e sapori bilanciati con sapienza.

I ravioli di melanzane con salsa al pomodoro montato e ricotta saltata riportano ai sapori mediterranei con una preparazione che celebra ingredienti semplici trasformandoli in un piatto raffinato. Il Vitello Tonnato, servito con fiori di cappero e sedano croccante. Un classico della cucina italiana, con carne di vitello affettata finemente e condita con salsa tonnata. Gli Scialatelli Romsni alle Cozze, un piatto di pasta con cozze, preparato con una pasta tipica della Campania, ma reinterpretata in chiave romana.

Il Pollo alla Diavola: servito con purea di patate dolci e salsa verde. Il polpo viene cucinato in modo piccante e accompagnato da una crema dolce e una salsa fresca. Oppure la classica Parmigiana di Melanzane, ottima: un piatto vegetariano iconico a base di melanzane, pomodoro e formaggio, gratinato al forno. La Pizza Gricia: ispirata alla pasta alla gricia, questa pizza è condita con mozzarella fior di latte, pecorino romano, pepe, guanciale e olio EVO. Il dolce è un classico rivisitato con attenzione ai dettagli: un cuore caldo al cioccolato accompagnato da gelato al fior di latte, perfetto per chiudere il pasto con un tocco di dolcezza avvolgente. Oppure la New York Cheesecake ai frutti di bosco, ottima. Questo eccellente ristorante fa parte del Borgia Group, una realtà che negli anni si è affermata come uno dei principali attori della ristorazione italiana di qualità. Fondato dai fratelli Vittorio e Saverio Borgia, il gruppo ha raggiunto un fatturato vicino ai dodici milioni di euro e conta tredici locali tra Milano e Palermo, con oltre duecento dipendenti.