Realpolitik, il maranza rivela l'orrore: "Poi arriva il machete..."

di
venerdì 19 dicembre 2025
Realpolitik, il maranza rivela l'orrore: "Poi arriva il machete..."

1' di lettura

"Giro con lo zaino, una sedia, macchinetta senza filo e vado a tagliare i capelli nei parchi. Ho incontrato tante persone, tante storie più negative che positive": lo ha raccontato a RealPolitik, la trasmissione in onda su Rete 4, il barbiere dei maranza, un ragazzo che va in giro per le strade a tagliare gratuitamente barba e capelli.

"Sono di origini egiziane e spagnola ma sono nato a Milano", ha raccontato un "cliente" del barbiere mentre si faceva tagliare i capelli in un parco della periferia milanese. "Uscivo con un gruppetto e più eravamo e più ci sentivamo forti. Ci sono stati dei casini, poi una volta con un machete hanno preso un mio amico e li ho avuto paura. Sono tornato a casa spaventato, ho abbandonato il gruppo e iniziato un percorso nuovo tutto mio", ha proseguito. 

Un altro "cliente", poi, ha aggiunto: "Nelle periferie mancano i controlli, qui non viene nessuno e la gente fa un po' quello che vuole perché sanno benissimo che se succede qualcosa possono andarsene via e nessuno fa nulla. Anche io ho avuto un percorso non facile, ad aiutarmi solo mia madre". E ancora un altro testimone: "Sono stato aggredito da sei miei connazionali egiziani sul treno, io stavo studiando e hanno iniziato a prendermi a pugni. La polizia non ha fatto nulla, fossi stato italiano sicuramente li avrebbero presi. Cosa cambierei di Milano? Sicuramente i maranza". 

