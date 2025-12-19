Realpolitik, il maranza rivela l'orrore: "Poi arriva il machete..."

"Giro con lo zaino, una sedia, macchinetta senza filo e vado a tagliare i capelli nei parchi. Ho incontrato tante persone, tante storie più negative che positive": lo ha raccontato a RealPolitik, la trasmissione in onda su Rete 4, il barbiere dei maranza, un ragazzo che va in giro per le strade a tagliare gratuitamente barba e capelli.

"Sono di origini egiziane e spagnola ma sono nato a Milano", ha raccontato un "cliente" del barbiere mentre si faceva tagliare i capelli in un parco della periferia milanese. "Uscivo con un gruppetto e più eravamo e più ci sentivamo forti. Ci sono stati dei casini, poi una volta con un machete hanno preso un mio amico e li ho avuto paura. Sono tornato a casa spaventato, ho abbandonato il gruppo e iniziato un percorso nuovo tutto mio", ha proseguito.