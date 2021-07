Virginia Saba, mare trasparente e microbikini: occhio a queste foto. E Luigi Di Maio cosa dice?

20 luglio 2021 a

Virginia Saba sorprende tutti. La compagna di Luigi Di Maio, che raramente si fa immortalare su Instagram, ha deciso di fare un'eccezione. Ed ecco che la fidanzata del ministro degli Esteri si lascia fotografare in una storia su Instagram mentre nuota nel mare trasparente, al punto da non poter lasciare nulla all'immaginazione. Un fisico, quello della Saba, che non può passare inosservato.

A maggior ragione se a risaltarlo c'è un microbikini color verde con dettagli dorati. "Dovevo nascere pesce", scrive a corredo della nuotata subacquea nelle acque della Sardegna. Inutile dire che il breve video ha fatto impazzire i suoi numerosissimi fan.

Tra cui ci sarà senz'altro il grillino Di Maio con cui la Saba trascorre più che felicemente i propri giorni di vacanza. Il loro amore infatti procede a gonfie vele da quattro anni e voci di corridoio li vorrebbero pronti ai fiori d'arancio. Il 6 luglio hanno festeggiato insieme il 36esimo compleanno del ministro egli Esteri. "Auguri, Cuore mio" aveva scritto lei postando una bella foto di coppia. D'altronde la Saba non ha mai nascosto di aver trovato l'uomo giusto. E chissà, magari neppure di essere pronta al grande passo. Sempre compatibilmente con i numerosi impegni alla Farnesina di lui