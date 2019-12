Lucia Borgonzoni imbarazza la consigliera Pd Serri: "Si fa lo spot usando l'elisoccorso del Veneto leghista"

La consigliera Pd uscente Luciana Serri, candidata alle regionali in Emilia Romagna, usa un elicottero del 118 veneto per i

suoi spot elettorali. È l'accusa della candidata governatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, con tanto di foto in mano. "La sanità

emiliano-romagnola è talmente perfetta che i candidati di Bonaccini, per la loro propaganda elettorale, usano gli

elicotteri dell'elisoccorso veneto" ironizza la leghista.











L'elicottero immortalato dalla democratica, spiega una nota della Lega, è dell'Ulss 1 di Belluno, presentato dal governatore Zaia l'11 agosto 2015. Saremmo di fronte, insomma, a un duplice clamoroso autogol. "Siamo felici - dice Borgonzoni- che i candidati di Bonaccini ammettano che il governo Lega, reale eccellenza, sia da prendere ad esempio. Siamo pronti a portare questo buon governo anche in Emilia Romagna".