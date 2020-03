Paolo Becchi: "Noi restiamo a casa, voi andate a casa. Unica salvezza governo istituzionale"

28 marzo 2020 a

a

a

"Noi stiamo a casa, voi andate a casa". Paolo Becchi, su Twitter, sintetizza in poche battute lo spirito politico che pervade molti italiani a proposito di Giuseppe Conte e del governo. Finita l'emergenza coronavirus, sarà tempo di voltare pagina. Come? L'editorialista di Libero ha le idee molto chiare: visto che questo governo "non è in grado di affrontare l’emergenza sanitaria, e farà anche peggio per quella economica", spiega il professore, "se non vogliamo rischiare il caos totale non resta che formare un governo istituzionale di salvezza nazionale".