Vittorio Feltri e Giuseppe Conte in tv: "Un'altra conferenza stampa, due pal°°°e"

Difficile esprimere meglio di Vittorio Feltri i sentimenti dell'italiani sul premier Giuseppe Conte, nuovamente in diretta nazionale per spiegare l'ultimo decreto, il Dl Rilancio.

Questa volta non è un Dpcm, e la sensazione è che qualcuno, tra Colle e Parlamento, si sia stancato di delegare tutti i poteri al premier. Ma l'avvocato foggiano ci ha preso gusto e mette ancora la faccia in video, insieme alla spalla Rocco Casalino, all'ora di cena (poteva andare peggio, poteva essere mezzanotte). E al direttore di Libero forse è andato di traverso il boccone. Su Twitter, il suo sfogo è lapidario, brutale e condiviso da molti: "Altra conferenza stampa di Conte, due p***e" . Come dargli torto.

