Vittorio Feltri contro la Juventus: "Atlanta superiore in tutto. Tranne che nel favore dell'arbitro"

Non ci sta, Vittorio Feltri. Sbotta di fronte al 2-2 tra Juventus e Atalanta, con la Dea meritatamente in vantaggio quasi fino all'ultimo. Ma niente da fare, un punto a testa: ai bianconeri due rigori per altrettanti falli di mano, in questa pazza Serie A in cui ormai i penalty fioccano copiosi (Gasperini a fine partita ha affermato provocatorio: "Tagliamo le braccia ai giocatori"). E come detto, finita la partita, il direttore di Libero ha puntato il dito su Twitter: "Meravigliosa Juventus che grazie a due rigori regalati è riuscita a pareggiare contro un’Atalanta superiore in tutto meno che nel favore dell’arbitro". Non c'è molto da aggiungere: chiarissimo il pensiero di Vittorio Feltri.

