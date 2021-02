Pietro Senaldi a Stasera Italia: "Il reddito di cittadinanza? Fallimento devastante che nemmeno Draghi può risolvere"

12 febbraio 2021 a

Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento? Secondo Pietro Senaldi sì, e pure da tutti i punti di vista. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4, il direttore di Libero ha espresso il suo parere sulla misura che il Movimento 5 Stelle porta come una medaglia al petto, ignorando invece tutti i danni che sta facendo dal punto di vista sociale e lavorativo. “Non c’è giorno in cui non si scopre qualcuno che ha la Ferrari e percepisce anche il reddito di cittadinanza”, ha fatto notare Senaldi.

“È stato un fallimento da tutti i punti di vista, anche da quello culturale è stato devastante - ha aggiunto - d’altronde questo Paese aveva già una cultura del lavoro deficitaria. Inoltre io non credo che questo problema, assieme a quelli dell’istruzione e dell’università scadenti, possano essere risolti in un anno da Mario Draghi”. La Palombelli ha convenuto con il direttore di Libero: “Sicuramente non li può risolvere, ma almeno può provare a dare un’impronta”.

Inoltre Senaldi si è espresso su un eventuale ingresso nel governo di Matteo Salvini in qualità di ministro: “Indebolirebbe l’esecutivo, ma non solo Salvini, anche Zingaretti e Di Maio. I leader forti di partito indeboliscono un po’ questo governo perché snaturano il significato di partenza, che è quello di un governo apolitico. Quindi secondo me non si può chiedere a Salvini di fare il ministro apolitico, così come non lo si può chiedere a Zingaretti o ad altri”.

