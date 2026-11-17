Sbarca oggi in aula alla Camera il ddl antisemitismo. «Al 99,9% non ci saranno novità» si fa sapere dalla maggioranza. «Nessun testo esaminato finora può andare bene a tutti. Ci abbiamo anche provato, ma non si riesce a raggiungere un accordo più largo di quello già votato dal Senato, che comprendeva un pezzo di opposizione», è la spiegazione del centrodestra. E, dunque, in assenza di modifiche, il provvedimento avrà il voto contrario di Pd, M5S e Avs. Mentre Iv e Azione sono orientate a dare voto favorevole.

I dem si sono schierati per il no (a palazzo Madama si erano astenuti) dopo una riunione-fiume dei deputati a Montecitorio con Elly Schlein nelle settimane scorse.«Facciamo un ultimo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva» ovvero quella Ihra, «se non sarà così, risulterà evidente la natura strumentale di questa operazione e voteremo contro», aveva detto la segretaria dem. Una posizione che però si scontra con le perplessità dei deputati riformisti, da Piero Fassino a Lorenzo Guerini. Del resto, già a Palazzo Madama sei senatori del Pd avevano votato a favore del provvedimento.

Il cuore dello scontro tra maggioranza e opposizione è appunto la definizione coniata dall’Ihra: il ddl infatti recepisce per legge la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Alleanza nel 2016. Per Pd, M5S e Avs l’adozione integrale degli esempi Ihra rischia di comprimere la libertà di espressione, sovrapponendo il legittimo dissenso politico nei confronti del governo israeliano all’odio antiebraico.

Di qui la richiesta alla maggioranza di rimuovere il riferimento alla definizione Ihra per sostituirla con testi ritenuti meno divisivi. «È una legge di civiltà, che non introduce nuove sanzioni, o nuovi reati, e non limita in alcun modo la libertà di espressione», dice Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati. Le opposizioni hanno presentato degli emendamenti per l’aula, ma difficilmente, si spiega in ambienti parlamentari, il testo sarù modificato.