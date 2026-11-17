L’Europa si sveglia. A Vienna, alla conferenza europea sulle migrazioni, cinque Paesi dell’Unione - Austria, Danimarca, Grecia, Germania e Paesi Bassi - hanno annunciato quello che fino a poco fa sembrava impossibile se non razzista: il primo return hub europeo fuori dai confini dell’Unione, in Rwanda.

La premier danese Mette Frederiksen - socialdemocratica, non una populista della fantomatica “ultradestra” ha parlato di «passo cruciale verso un nuovo sistema migratorio che salvaguarda la coesione delle nostre società e risponde alle inquietudini dei cittadini». Tradotto: chi non ha diritto di stare in Europa, in Europa non resta.

Chi ha avuto la domanda d’asilo respinta e non vuole tornare nel suo Paese, sarà trasferito in Ruanda. Lì potrà essere rimpatriato, oppure potrà integrarsi, lavorare, vivere. Ma non in Europa, non a spese nostre.

LE STRUTTURE DI KIGALI

A Vienna peraltro non c’era solo l’Europa, c’era anche il Ruanda, con il ministro dell’Interno Vincent Biruta arrivato per sedersi al tavolo con i cinque ministri e per dare il via ai negoziati. Le delegazioni europee sono già state a Kigali nelle scorse settimane per visitare le strutture e per far capire al governo ruandese che chi ospita i rimpatriati europei acquista peso politico a Bruxelles.

In altre parole: non è l’Europa che impone e il Ruanda che subisce. È un accordo tra pari, tra chi vuole liberarsi di chi non ha diritto di restare e chi è disposto ad accoglierlo, in cambio di soldi, cooperazione e influenza.

È la fine di un tabù. Ed è la vittoria di un modello. Quello italiano, tracciato da Giorgia Meloni in due direzioni: l’accordo con l’Albania del novembre 2023, con il quale Roma ha dimostrato per prima che si poteva fare, e la logica del Piano Mattei: cooperare con l’Africa invece di subirla. All’inizio tutti a scandalizzarsi, i giudici a bloccare, le sinistre a gridare allo scandalo. Poi, piano piano, tutti a copiare: il Parlamento europeo che approva le nuove regole sui rimpatri, la Commissione che celebra l’iniziativa e oltre venti Stati membri sostengono il progetto. Quello che Meloni faceva da sola, ora lo fa l’Europa.

E c’è anche un paradosso che fa quasi sorridere. Le strutture in Ruanda ci sono già, le ha pagate Boris Johnson. Quando nel 2022 il premier britannico lanciò il suo piano per mandare in Ruanda i clandestini arrivati con i barconi, Londra costruì, ristrutturò, investì centinaia di milioni. L’Hope Hostel a Kigali, ristrutturato per ospitare cento persone, il complesso di Gahanga, alla periferia della capitale, con oltre cinquecento appartamenti, asilo nido, spazi verdi. Poi arrivarono la Corte Suprema britannica, il governo laburista di Starmer, e tutto fu abbandonato. Le case restarono vuote, ma oggi quei muri tornano a servire all’Unione Europea dalla quale Johnson si è battuto per uscirne. Un regalo involontario certo, ma un regalo.

Il meccanismo previsto è semplice. Il nuovo Regolamento rimpatri Ue, entrato in vigore il 16 ottobre, permette di trasferire in un Paese terzo anche chi non ha alcun legame con quel Paese, purché abbia già una decisione di rimpatrio definitiva.

Non si tratta di esaminare l’asilo in Africa: si tratta di non permettere più che chi è stato respinto resti in Europa a fare ricorsi infiniti, a sparire, a lavorare in nero. L’asilo si chiede in Europa. Se ti dicono no, non resti in Europa.

TRASFERIMENTI DAL 2027

La prima fase sarà pilota: circa cento persone, una ventina per Paese, solo uomini, niente minori non accompagnati. Poi si vedrà. L’obiettivo è avere i primi trasferimenti già nel 2027, con voli da Vienna, Berlino, Copenaghen, Atene. I costi, in linea di principio, saranno a carico dei cinque Paesi, ma Bruxelles ha già lasciato aperto il finanziamento europeo per le misure collegate, da valutare caso per caso. Ed è giusto così: se l’Europa vuole davvero difendere i suoi confini, deve pagare per difenderli, non lasciare tutto sulle spalle dei singoli governi.

Ovviamente c’è anche chi si oppone, su tutti Pedro Sanchez. La Spagna socialista ha votato contro la riforma che rende possibili questi centri e non è un caso che lo faccia adesso, in piena campagna elettorale per le elezioni del 29 novembre. Sánchez deve strizzare l’occhio alla sua sinistra, deve mostrare di essere ancora il paladino dell’accoglienza senza limiti. Mentre la sua Spagna resta una delle principali porte d’ingresso dei clandestini, lui predica l’accoglienza. E intanto gli altri Paesi, anche governati da socialdemocratici come la Danimarca di Frederiksen, fanno esattamente il contrario: chiudono, rimpatriano, esternalizzano. Accanto a Madrid, Parigi, che liquida lo strumento come «non efficace», ma che con Kigali ha un rapporto avvelenato fin dai tempi del genocidio del 1994. Certo, ci sono anche le organizzazioni per i diritti umani che protestano.

Human Rights Watch parla di sofferenza, Picum parla di violenza. L’alternativa? Tenerli tutti qui.