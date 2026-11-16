Alexandria Ocasio Cortez è una deputata americana democratica e graziosa. Eternamente giovane tipo Gianni Morandi. Ma più bella e con mani decisamente più piccole e sexy. Ma è la sua supponenza a superare la sua avvenenza. E sarà presa in giro a lungo per questa perla di saggezza: «Elon Musk? Un miliardario non intelligente» (4 febbraio 2025). Bene, ora immaginate un aereo “usa e getta” che dopo un viaggio non è più riutilizzabile. Potremmo viaggiare in queste condizioni? Ecco, fino a ieri le navicelle spaziali, questo erano. Musk le ha rese riutilizzabili. I costi vivi saranno il carburante e la manutenzione. Ma la Cortez dice che «Musk non è intelligente». Però i soldi (pubblici) di cui la NASA aveva bisogno per trasportare in orbita nello spazio i satelliti erano 62mila dollari al chilo. A Elon Musk col sistema Starship di soldi (privati) al chilo ne bastano 1.400. Ha ridotto cioè il costo di 44 volte e si fa pagare per il servizio. E farà profitti pure questi spaziali.Ma la Cortez dice che «Musk non è intelligente». Con il Falcon9 Musk recuperava una parte del razzo e cioè il primo pezzo (il cosiddetto Booster). Mentre il secondo pezzo era monouso. E poteva trasportare solo 26 piccoli satelliti V2. Quelli che servivano per il già egregio Starlink. Ora c’è Starship. Una navicella spaziale completamente riutilizzabile. Il «non intelligente» Musk la lancerà più volte ogni giorno. Si pensa addirittura fino a trenta lanci giornalieri. E potrà trasportare satelliti V3. Hanno una capacità dieci volte superiore rispetto ai V2. Lo spazio non è più esplorazione ma logistica. Eh, ma la Cortez dice che «Musk non è intelligente». Le linee di comunicazione di Internet viaggeranno quasi tutte via spazio. Basta cavi sottomarini. I satelliti saranno così tanti che se qualcuno andrà fuori uso il sistema si autoadatterà in automatico. Aumenterà cioè la resilienza, come dicono quelli bravi. E l’energia che serve a tutta questa struttura disseminata e granulare? Luce solare infinita. E l’Intelligenza Artificiale che ha bisogno di capacità di calcolo altrettanto infinite per rispondere alle grandi domande della nostra vita tipo “come cuocere le uova in friggitrice ad aria?” Anche l’elaborazione dei dati avverrà in orbita. Andare nello spazio sarà più economico e più veloce. Ma di sicuro arriverà la Von der Leyen con una legge di regolamentazione europea tipo Smart Space Act. Però... però... però la Cortez dice che «Musk non è intelligente». Per darvi un’idea della sua impresa considerate che Starship decolla dal Texas, sale in cielo (a 250 km di altitudine) e inizia a girare intorno al pianeta alla velocità di quasi 26mila km orari. Starship, una volta in orbita, fa cioè un giro completo intorno alla Terra in circa 90 minuti. La Terra invece ci mette circa 24 ore a ruotare su sé stessa. Ho capito. Ma la Cortez dice che «Musk non è intelligente». Dopo aver dispiegato i 26 satelliti Starlink V3 di nuova generazione su 14 orbite, la Starship ha sopravvissuto al rientro ad una velocità di circa 33mila kmh ed è stata appunto afferrata dai bracci meccanici della stazione che l’aveva lanciata nello spazio. Sì, tutto bene. Capisco. Ma la Cortez dice che «Musk non è intelligente». Intanto la disseminata serie di satelliti avrà una capacità di calcolo tale da rendere praticamente preistorici i data center terrestri. E con essi i flash mob dei democratici. Niente comitati che bloccano i lavori -salvo marziani dem- o politici europei che vorranno regolamentare ed impedire la cosa con la scusa dell’inquinamento spaziale. Ma se tutta questa rete va ad energia solare? Che caspita vorranno mai? Tuttavia, ribadiamolo ad abundantiam, la Cortez sostiene che “Musk non è intelligente”. SpaceX disintegrerà però tutta l’architettura economica, geopolitica e militare del pianeta. Il Pentagono osserva già con attenzione i possibili ed infiniti sviluppi tecnologici. Il sistema Musk rende possibile il trasporto di oltre 100 tonnellate di carico militare (ma anche persone) da un qualsiasi punto ad un qualsiasi altro punto del pianeta in appena 45 minuti. Più del tempo che mi ci è voluto a scrivere questo pezzo.