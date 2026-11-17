In un Paese di antifascismo militante, urlato in piazza e in tv, rivendicato fino alla richiesta di certificazione per esporre libri o chiedere e concedere spazi pubblici, azzardarsi a toccare la cassa delle Associazioni antifasciste diventa in un attimo l’ennesimo allarme sul bivacco dei manipoli nell’aula sorda e grigia, che secondo questa narrazione avrebbero occupato anche le fontane di San Pietro originariamente riservate all’abbeverata dei cavalli dei cosacchi di Stalin. La lesa maestà? La sforbiciata di 258mila euro all’erogazione di fondi pubblici, pari al 14,7% rispetto al 2025 come inserito nel decreto del Ministero dell’Interno trasmesso alla Commissione Affari costituzionali della Camera. Da 1,765 milioni a poco più di 1,5. Fondi ordinari che confluivano per il 78% all’Associazione vittime civili di guerra, il 12% all’Associazione perseguitati politici italiani antifascisti e il 10% all’Associazione ex deportati nei lager nazisti, in base al riparto stabilito su una serie di parametri, progetti e relazioni. La reazione pavloviana delle opposizioni è arrivata puntuale come Kant alla passeggiata, ma con meno compostezza e col consueto repertorio di iperboli e promesse di battaglie (politiche) in Parlamento. Eppure il quadro economico è quello che è e tutti vogliono tutto, ma è innegabile che il tempo non ha risparmiato ad Anvcg, Anppia e Aned il logoramento tra i fatti, i protagonisti e la memoria. Evento peraltro previsto e rimediato con l’apertura al tesseramento al di fuori della categoria di riferimento, associando familiari, simpatizzanti e solidali. Gli ex deportati che hanno conosciuto gli orrori della deportazione e della prigionia attualmente sono poco più di una decina e non arrivano all’1% degli iscritti alle 27 sezioni. D’altronde i soci erano oltre quarantamila nel 1945, e da allora sono trascorsi più di otto decenni. Non ci sono proprio più i perseguitati, imprigionati, incarcerati e confinati dal regime fascista durante il Ventennio, per motivi anagrafici. Anche in questo caso nel 1998 si allargò la platea delle tessere. L’Anvcg, nata nel segno delle vittime civili dei bombardamenti, dei fronti di guerra e delle stragi (morti, feriti e mutilati, vedovi e orfani), ha 76 sedi periferiche e oltre centomila iscritti. L’Istat ha fissato in 153.147 i morti per causa di guerra mentre decine di migliaia furono i feriti. I soci al 2024 erano appena meno di ventiquattromila, dieci volte l’Aned e nove volte l’Anppia: questo spiega la ripartizione dei fondi del Ministero dell’Interno. All’Associazione partigiani Anpi provvede invece il Ministero della Difesa. I partigiani sono meno di un centinaio su circa 130-160.000 iscritti che hanno adottato qualifica e ruolo. Nel 1945 i combattenti erano 250.000. Nel 2006 il Congresso di Chianciano aprì le porte a tutti coloro che si professavano antifascisti per riserrare i ranghi. I contributi pubblici e a vario titolo, comunque, sono in contrazione da anni, e forse non sarebbe peregrino lavorare sul 5 per mille, sulle quote della tessera e su sponsor e fondazioni nella progettualità. O sulla solidarietà concreta dei parlamentari antifascisti nei giorni pari e dispari. Il presidente di Aned Dario Venegoni su Repubblica ha sottolineato che l’Associazione si muove in supplenza delle istituzioni, che fa lezioni sulla memoria e viaggi a Mauthausen con gli studenti. Forse ci si dovrebbe chiedere cosa è stato concretamente raccolto in anni e anni di pellegrinaggi ad Auschwitz per sensibilizzare sulla memoria della Shoah e il passaggio generazionale del testimone dopo la scomparsa di quanti vissero e sopravvissero a quell’aberrante esperienza. I rigurgiti di antisemitismo, gli osanna ad Hamas e i tripudi di bandiere palestinesi, gli ostracismi e gli insulti alla Brigata ebraica, la relativizzazione della storia in nome dell’antifascismo, raccontano tutt’altro.