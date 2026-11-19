Ieri mattina alla mostra su Pino Rauti allestita nel complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei deputati c’erano cinque persone, me compresa. Non ho visto né celtiche né simboli fascisti ma solo i giornali, i volantini, le interviste, gli opuscoli che Rauti aveva ispirato tra cui anche il giornale dove ho scritto i primi articoli, La Contea, rivista che realizzammo assieme agli scomparsi amici Tony e Andrea Augello. C’è pure una copia di Diorama letterario, la rivista ancora oggi edita da Marco Tarchi (che fu cacciato dal Msi e in qualche modo abbandonato da Pino Rauti) e ci sono alcune copie di Eowyn, rivista per donne e scritta solo da donne, la risposta delle ragazze di destra al femminismo, alle cui riunioni di redazione ebbi modo di conoscere Isabella Rauti.

E ancora gli articoli di fondo sul Secolo d’Italia e quelli sull’innovativa rivista Linea, che Rauti – che fu giornalista attento e appassionato – volle lanciare nel pieno degli anni di piombo e sulle cui colonne invitava i giovani a guardare al cinema, all’immaginario, all’ecologia, alla musica, ai nuovi bisogni sociali, abbandonando le sterili contrapposizioni tra comunisti e neofascisti.

Nulla c’è nella mostra che possa nuocere alla democrazia. Nulla che possa nuocere alla dignità del Parlamento, dove Rauti fu presente per circa due decenni. Ma anche dopo la rimozione delle immagini che hanno fatto urlare Schlein e compagni al golpe istituzionale (relative peraltro al periodo in cui Rauti non era più nel Msi ma aveva fondato la Fiamma tricolore) c’è da scommettere che le polemiche non cesseranno. Perché è chiaro che attraverso la figura di Rauti si vuole colpire là dove interessa alla sinistra colpire: delegittimare il Msi, trasformarlo in un partito monster, le cui sezioni erano secondo loro “covi neri” dove si addestravano terroristi e bombaroli.

Quanto tutto questo fango ci riporti indietro al clima funesto degli anni Settanta è evidente e c’è da augurarsi che a sinistra questo clima irrespirabile tocchi almeno le coscienze più pulite. Quelle sporche agiranno come già fecero mezzo secolo fa gli eskimi in redazione. È vero, Rauti ci parlava del fascismo: lo interpretava come terza via oltre comunismo e capitalismo, guardava alla sua “essenza” più che al fatto storico. Ma ci parlava anche di quelle che chiamava “sfide epocali” e tra queste annoverava l’immigrazione, avvertendo che l’immigrato non poteva e non doveva essere il “nemico” perché era la vittima di un sistema di sfruttamento che andava colpito al cuore e che sradicava i nuovi disperati dalle loro terre. E sì, ci parlava male dell’America, ma non perché aveva fatto guerra all’Italia mussoliniana, ma perché voleva giovani amanti dell’Europa e della sua cultura (una delle frasi più ricorrenti era «c’è più storia nella piccola Pienza che in tutta Los Angeles»).

E infine ci spronava a tentare lo sfondamento a sinistra: a parlare ai delusi dalle magnifiche sorti e progressive. «Solo da noi – diceva - potranno ritrovare quell’anelito sociale che la sinistra ha perso». Questo era il Rauti che impedì con le sue teorizzazioni a migliaia di giovani di destra di seguire la via dell’estremismo o del terrorismo. Perché non dovremmo ricordarlo? Perché non dovremmo rispettarlo? Se la sinistra ci tiene tanto a prendersela con i morti che lo faccia, con la sciatta rozzezza che li contraddistingue.

Oggi alla Camera saranno presentati i suoi discorsi parlamentari: un’impresa che andava fatta. Io mi auguro vi sia anche l’illustrazione dell’interrogazione in cui Pino Rauti, dopo la strage di Acca Larenzia chiedeva conto al governo degli agenti infiltrati davanti alla sezione dove si era consumato l’eccidio di Ciavatta e Bigonzetti e dei disordini che portarono alla morte del giovane Stefano Recchioni in una tragica sera di gennaio. In un Msi che era fin troppo prudente sull’argomento, Rauti ebbe in Parlamento il coraggio di fare quella richiesta. Anche per questo avrebbe meritato un ricordo non avvelenato da polemiche anacronistiche e disinformate.