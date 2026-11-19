Serve un riassunto per inquadrare la polemica intorno al corso di laurea triennale online in Lingua, letteratura e arti italiane dell’Università per Stranieri di Siena (Unistrasi). Tutto ruota attorno alla decisione del rettore Tomaso Montanari di chiudere il suddetto corso (l’unico telematico offerto da Unistrasi) avviando sanzioni disciplinari contro i docenti (16 su 22) coinvolti nella gestione e proponendo la sanzione della censura per 15 prof (e la sospensione per due figure apicali amministrative) a seguito della scoperta di presunte irregolarità.

Tra le contestazioni mosse ci sono l’utilizzo di semplici registrazioni al posto delle normali lezioni (quindi offrendo una proposta didattica “vecchia”), l’assenza agli esami in presenza («che invece il Decreto Bernini impone dal gennaio 2026», sottolinea Montanari) e compensi considerati non dovuti, con presunto danno erariale finito alla Corte dei Conti. Sette docenti hanno aderito alla richiesta di recupero bonario delle somme avanzata dall’Ateneo (circa 16mila euro), mentre gli altri otto, tra cui Matteo La Grassa (docente del corso di laurea online L10 in Lingua, letteratura e arti italiane in prospettiva internazionale), hanno scelto di impugnare le censure davanti al Tar della Toscana e farlo sapere con una nota. «La Corte dei Conti non ci ha mai contattato in nessuna forma. Abbiamo deciso di fare ricorso al Tar» per un «fatto di grande dignità e moralità. Non possiamo accettare di dover pagare per una cosa che è inconcepibile e incomprensibile».

ATTRITI VARI

Sul tavolo molti punti di attrito. I prof attaccano il magnifico Montanari spiegando che «gli esami sono stati svolti in maniera assolutamente corretta»; La Grassa, di fatto portavoce del gruppo, parla da “insider” dato che «è stata formata una commissione di cui anch’io ho fatto parte, per accogliere le novità. Sono stati prodotti documenti, tutti i passaggi sono stati rispettati e i regolamenti approvati. Di conseguenza, gli esami sono stati svolti in maniera corretta». La nota dei prof va avanti: «Il corso on line non è stato chiuso perché “qualcosa è andato storto”, non è stato chiuso per irregolarità, per violazione di leggi o regolamenti», ricordando che lo stop deciso dal Cda il 25 febbraio 2026 è precedente alle contestazioni disciplinari dell’aprile successivo, ed era stato avanzato dal rettore «per asserite motivazioni economiche, senza chiedere pareri né al Dipartimento né alla Commissione paritetica studenti-docenti». Dunque un motu proprio di Montanari e, secondo la ricostruzione dei docenti, le verifiche ispettive sarebbero partite solo in un secondo momento, a seguito delle proteste sollevate dagli iscritti contro la chiusura del corso, e non contro la modalità di svolgimento (peraltro gli studenti ora saranno costretti a regolarizzare sostenendo di nuovo l’esame).

Inoltre, gli otto prof ricorrenti evidenziano che nel regolamento del corso applicabile all’epoca dei fatti «non esisteva una sola parola che affermasse l’obbligo di registrare ex novo il materiale videoregistrato» e che, al contrario, la Carta dei servizi e le linee guida dell’ateneo prevedevano la stabilità dei materiali didattici per due o tre anni. L’obbligo è stato introdotto nell’articolo 11 del regolamento soltanto il 6 novembre scorso. E attaccano la puntata di Report, con la quale il rettore si è fatto paladino della moralità dell’Università: «Il servizio giornalistico ci accusa ingiustamente».

ARRIVA BARBERO...

Montanari forse non ha fatto i conti con l’oste; perfino la Flc-Cgil lo bacchetta con un comunicato dove la didattica a distanza viene sì criticata, ma allo stesso tempo esprime «forti perplessità» per aver «messo in discussione la serietà professionale o la legittimità del comportamento» dei docenti castigati dal castigamatti, contro il quale però sono sempre pochissime le voci contrarie: l’istinto di sopravvivenza è più forte della voglia di far polemica con Montanari, nei corridoi e fra le aule si sussurra ma poi si tace per evitare ritorsioni.

Anche perché, come abbiamo visto (Report è accorso immediatamente), gli agganci e le sponde mediatiche non mancano al magnifico rettore. E intanto Siena si prepara a un derby che più a sinistra non si può. Mercoledì prossimo, il prof. Alessandro Barbero inaugurerà l’anno accademico dell’Università al mattino, al Teatro dei Rozzi; al pomeriggio, in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle donne, Montanari farà altrettanto per Unistrasi in Aula Magna, e sarà l’ultima volta visto che il suo mandato scade il 31 ottobre 2027. Occhio che ce lo ritroviamo in politica (o entrambi?), le elezioni si avvicinano...