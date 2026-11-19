La storia non andrebbe mai strumentalizzata per fini politici, come ha fatto il deputato di Futuro Nazionale definendo «vigliacchi» i partigiani comunisti che tesero l’agguato mortale a Giovanni Gentile il 15 aprile 1944 a Firenze. Tuttavia, la reazione di Gianni Cuperlo è stata francamente esagerata.

Non solo per il tono con cui le sue parole in Aula sono state pronunciate, ma per la sostanza dei fatti e la verità storica. A dimostrazione che l’uccisione del filosofo è ancora un nervo scoperto per la sinistra ex comunista, per motivi che io credo superino la dicotomia fra fascismo e antifascismo.

Andiamo con ordine. La prima domanda da porsi è se quel martirio fosse proprio necessario alla giusta lotta per la libertà e contro l’occupazione nazifascista. A tal proposito, va ricordato che dall’assassinio si dissociarono tutte le altre forze politiche che partecipavano alla Resistenza. Fu una scelta compiuta in autonomia da una cellula impazzita?

Probabilmente no. La più recente storiografia ha sottolineato tutti gli aspetti poco chiari dell’aggressione e la coltre di omertà che ha coperto la verità sui mandanti e anche in parte sulle modalità di esecuzione. L’ipotesi di un coinvolgimento dei servizi segreti inglesi, che avevano un interesse non meramente ideologico nella vicenda, non è affatto campato in aria.

Ma il fatto più significativo è che Palmiro Togliatti se ne assunse subito la responsabilità politica e morale con parole di una violenza e volgarità inusitate. Quella volta fu lui a definire, in un articolo su L’Unità, «vigliacco» il filosofo. E rincarò la dose con termini come «bandito politico», «camorrista», «corruttore». Ma anche in questo caso non bisogna fermarsi alla superficie. Il Migliore, che nulla lasciava al caso e non parlava a vanvera, ritornato da meno di un mese in Italia dopo un lunghissimo esilio a Mosca in stretto sodalizio con Stalin, aveva capito che nel nostro Paese la “rivoluzione socialista”, che ispirava molti partigiani comunisti, non sarebbe stata a breve possibile. Bisognava allora puntare alla conquista del mondo intellettuale, dominato da Croce, e di quello accademico, ove il padrone assoluto era Gentile.

La strategia che usò con Gentile era molto sofisticata: consapevole che l’attualismo aveva molte affinità col marxismo, egli si proponeva col suo attacco di mandare un messaggio ai tanti studiosi che si erano formati con lui: «Se passate con noi, noi, vero lavacro purificatore, imporremo il silenzio sul vostro passato fascista e vi daremo oneri e prebende».

Inutile dire che, come la monaca di Monza, gli sciagurati risposero sì. La classe intellettuale comunista del primo dopoguerra, solida e robusta, si era formata proprio alla scuola e sui libri di quel «camorrista» così veementemente attaccato.

Caro Cuperlo, la storia, come vede, è molto più complessa di quel che appare a prima vista. Gentile dava inoltre fastidio ai comunisti per altri due motivi: perché stava tentando, proprio in quegli anni, di riconciliare gli animi degli italiani, in nome di un comune interesse patriottico; e perché non aveva mai voluto sconfessare il suo passato, pur superandolo nel pensiero e nell’azione da tempo (non è un caso che i gerarchi lo osteggiassero e che fra i suoi collaboratori ci fossero numerosi ebrei anche dopo le leggi razziali).

In gioco c’era insomma il futuro dell’Italia e la risposta alla domanda su chi dovesse scriverlo, o almeno impostarlo.

Non si può non riflettere, infine, sul deterioramento del nostro dibattito politico e culturale e sulla regressione della sinistra nell’ultimo mezzo secolo.

Per fare solo un esempio, basti pensare alle parole pronunciate nel 1984 da Norberto Bobbio in un’intervista a L’Europeo. «Giudico l’agguato a Gentile - egli disse - un atto terroristico: un atto di violenza fine a sé stesso in cui la scelta del mezzo non è commisurata al fine che si vuole ottenere (e che non si potrebbe ottenere in altro modo), ma è semplicemente un atto di violenza cercato e voluto come tale».