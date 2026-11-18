«Se guardi meglio cosa vedi?». Alla Nuvola, vedi la solita sfilata di compagni, ben più numerosi, compatti, agguerriti e sfrontati di prima. Più libri più liberi ha presentato la venticinquesima edizione, che si terrà dal 4 all’8 dicembre a Roma, con 474 editori dichiarati (sono compresi quelli ospiti delle regioni, il totale è in calo di circa il 15% rispetto al passato), 650 appuntamenti sbilanciati e una nuova squadra curatoriale incaricata di mandare un messaggio chiaro: PLPL è rossa. Paolo Di Paolo, Licia Troisi, Nadeesha Uyangoda e Giorgio Zanchini hanno confezionato un’edizione che allontana l’ambiguità dello scorso anno, quando la presenza di case editrici di destra come Passaggio al Bosco portò ad un boicottaggio degli intellettuali da centro sociale che produsse una flessione al botteghino.

Così, per non rischiare, la moltiplicazione sembra non riguardare solo i direttori ma soprattutto le occasioni di ritrovarsi fra persone che la pensano allo stesso modo.Tanto per scongiurare un nuovo Aventino e un conseguente ammanco in cassa.

SOLITI NOMI

«La contabilità del testo di presentazione è istruttiva: dieci appuntamenti su Gaza e Palestina, con almeno tredici partecipanti nominati, senza contare gli autori dei libri che non risultano indicati come ospiti. Un piccolo festival nel festival: Montanari, Alae al Said ed Elena Testi per Guardare Gaza; Ruwaida Kamal Amer per Gaza City; Bianconi e Magrelli per Se viviamo un’altra notte; un reading da Samar Yazbek; il diario di Bidoli Gaza, un giorno ancora; il reportage di Rizzo con Emergency; Moni Ovadia che legge Il pianto di Abramo; il cinema palestinese; il ricordo di Vittorio Arrigoni. Raccontare sofferenze è doveroso, certo. La domanda riguarda però la varietà delle prospettive offerte, soprattutto quando il cartellone viene presentato come esercizio per cambiare punto di vista.

Sul versante esplicitamente antifascista gli appuntamenti individuabili sono due, con quattro relatori: Cosa significa costruire un’alternativa antifascista?, con Carlo Greppi (lo storico del sussidiario anti-Meloni), Giulio Calella e Mattia Tombolini, l’ex assistente di Ilaria Salis che si faceva fotografare con post ambigui sotto la redazione di Libero. Poi c’è il libro di Stefano Sicignano sulle avventure di un «laziale antifascista». Separati vanno contati i tre incontri sul G8, con dieci partecipanti nominati, fra i quali Zerocalcare, Agnoletto e Noury. Si aggiungano Schlein, Vendola con Barca, Speranza, Damilano, Nicolosi, Formigli, Diego Bianchi. Fantasia editoriale a più non posso.Questa nuova governance prometteva attenzione ai «margini». Eppure il margine più affollato è solo quello della sinistra già provvista di giornali, televisioni e tribune. Dalla protesta sul perimetro degli ammessi al palco su cui discutere l’alternativa: una carriera fieristica piuttosto coerente.Per capire il nuovo clima basta riavvolgere il nastro. Nel dicembre 2025 oltre ottanta autori contestarono editori come Passaggio al Bosco e Idrovolante, accusandone i cataloghi di esaltare figure nazifasciste. Fra i firmatari Barbero, Scurati, Foa e Zerocalcare.Quest’anno era stata introdotta la dichiarazione aggiuntiva che esplicitava l’adesione all’antifascismo. Poi sono state considerate anche le sette domande prive della firma vista la presa di posizione a dir poco piccata di Giorgia Meloni. Sul rapporto con le contestazioni non occorre inventare retroscena. La presidente Annamaria Malato ha riconosciuto: «Certo la polemica dello scorso anno ha influito sulle nostre riflessioni».

Parlava delle nuove regole di ammissione. E di conseguenza alimenta il sospetto politico: il nuovo programma sembra offrire parecchie rassicurazioni proprio al mondo che aveva minacciato di sfilarsi. L’inclusione tanto sbandierata assume così il sapore della fidelizzazione. Soprattutto, nonostante le esternazioni del premier, chi era considerato di troppo è stato comunque messo alla porta.Patentino o non patentino.

L’ESCLUSA

Passaggio al Bosco non ha presentato domanda proprio per via dell’imposizione politica, Idrovolante, tra quelle che hanno inoltrato i moduli senza firmare, è stata l’unica esclusa, contestando criteri di selezione a dir poco opachi. Nemmeno il Tribunale di Roma si è potuto esprimere al riguardo. Ha semplicemente rigettato il ricorso dell’editore dicendo che la fiera ha il diritto di cantarsela e suonarsela. Ed è ciò che ha fatto, richiamando meno spazi disponibili e (solo ex post) priorità agli espositori membri delle associazioni di categoria. Pagliuzze. Quando invece le travi, come i bilanci dei vari Laterza (l’editore che diffonde libri di scuola con propaganda antigovernativa), Sellerio e Mulino che superano allegramente i 10 milioni annui di tetto di fatturato fissati per poter aderire, vengono magicamente ignorate. Poi certo, qualcuno fuori dal solito coro ci sarà. Come Daniele Capezzone, direttore del Tempo, Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale in Campania di FdI e già Ministro della Cultura, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente. Ma insomma, che non si aspettino la fanfara. Figurano nel programma tanto per giustificare la richiesta di lauti finanziamenti pubblici che ogni anno PLPL inoltra a MiC e Regione Lazio, tra gli altri, per un totale di benefit stimato che supera i 300mila euro. Il contribuente crede di finanziare la kermesse del pluralismo. In realtà, sotto mentite spoglie, foraggia i buttafuori delle idee.