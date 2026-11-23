C’è chi ha lasciato la carriera, chi si è fatto la galera, chi si è ammalato, qualcuno è pure morto. Assolti o condannati, riabilitati o dimenticati. Gianni De Gennaro è solo l’ultimo nel lungo elenco di servitori dello Stato che lo Stato ha scaricato, lasciandoli indifesi in balia delle indagini giudiziarie.

È un elenco composito, e ad alcuni non farà piacere venirvi inseriti in compagnia di altri. Ma serve a ricordare per l’ennesima volta che la lotta al crimine è una faccenda complicata.Quelli che la combattono da una scrivania, i travet della sicurezza che tirano il ventisette del mese, arrivano alla pensione senza mezzo avviso di garanzia.Chi ci mette del suo, prima o poi, l’inciampo lo rischia.

CONCORSI E RICATTI

Lo dice, d’altronde, un dirigente dei servizi segreti alla sua dipendente Serena La Barbera, figlia dell’ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera (lui pure fonte “coperta” dei servizi, nome in codice Rutilius) commentando le accuse piovute sul padre dopo la morte, e appesantite dalla nuova indagine della Procura di Caltanissetta: «È un rischio col lavoro che facciamo. E il tuo papà accettava il rischio tutti i giorni».La Barbera, si scopre ora, era andato oltre: al punto di ricattare il suo capo De Gennaro per fare assumere la figlia al Dis, in cambio del silenzio sui documenti del giudice Borsellino spariti nel nulla.

Ma ci sono uomini dello Stato che si sono fermati assai aldiqua della linea del codice penale, che sono stati ugualmente devastati dalla magistratura. Basti pensare al generale Giampaolo Ganzer, vicecomandante del Ros, incriminato per narcotraffico come se fosse un narcos colombiano, condannato a quattordici anni di carcere: poi in appello si scopre che erano solo operazioni sotto copertura, per incastrare i signori dello spaccio, la pena si riduce a quattro, poi viene azzerata dalla Cassazione, ma intanto Ganzer è stato fatto fuori dai giochi. O quanto toccato ad un altro grande dei Ros, il generale Mario Mori, e al suo uomo-chiave della caccia a Totò Riina, Sergio De Caprio detto Ultimo.

C’era voluta la calata del capitano Ultimo da Milano a Palermo, nel gennaio 1993, perché la comoda latitanza del Capo dei Capi venisse stoppata dalle manette.Invece della medaglia a De Caprio rifilarono un avviso di garanzia, stessa ricompensa per Mori, che poi viene incriminato anche nella fantasmagorica inchiesta sulla presunta trattativa tra lo Stato e la Mafia. Tutti assolti, la trattativa non è mai esistita.Ma solo un piccoletto d’acciaio come Mori è riuscito a passare incolume attraverso il tritacarne giudiziario.

SILENZI E VELENI

Ci sono storie passate quasi sotto silenzio, come il trattamento riservato dalla Procura di Salerno a Fabio Cagnazzo, colonnello dell’Arma nella trincea della lotta ai clan, che viene chiuso in carcere con l’accusa di concorso nell’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo.

Otto mesi in cella, poi liberato, poi assolto. Più nota la storia di Marco Mancini, dirigente dei servizi segreti, l’uomo più brillante del controspionaggio italiano, arrestato come complice della Cia nel rapimento a Milano di un imam terrorista: prosciolto, ma intanto il suo posto lo ha preso qualcun altro.Per non parlare del lungo elenco di dirigenti della polizia spediti dal loro capo Gianni De Gennaro in quell’inferno che fu il G8 di Genova del 2001, incriminati uno dopo l’altro per le battaglie contro i black bloc. De Gennaro viene incriminato anche lui ma viene prosciolto, i suoi uomini vengono subissati di condanne senza che il capo possa farci niente. C’è chi viene processato per avere applicato le leggi: come un altro protagonista della lotta alla mafia, Renato Cortese, incriminato nel 2013 per avere fermato la moglie con passaporto falso di un kazako ricercato dall’Interpol: assolto, poi condannato, poi riassolto, a tredici anni di distanza Cortese è ancora in attesa della sentenza definitiva.

Che posto andrà a occupare la figura di De Gennaro, in questa galleria? Si scoprirà che era - come il suo amico La Barbera - finito nella terra di nessuno dove le leggi non contano più? Si accerterà che, come dicono in tanti in questi giorni, è stato fino alla fine un galantuomo al servizio dello Stato? O forse si capirà che anche lui è rimasto impelagato in quella zona grigia dove il risultato va portato a casa, a costo di sporcarsi le mani al posto di chi vuole tenersele pulite? Come Bruno Contrada, il poliziotto e 007 che proprio De Gennaro contribuì a incriminare per depistaggi simili a quelli che ora venivano contestati a lui. «Quando non sarà più capo della Polizia potremmo parlarne», disse nel 2001 Contrada.Ma Contrada muore nel marzo scorso, ora muore anche De Gennaro. Fine della pista.