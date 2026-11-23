L’operazione è complicata, ma il sentiero è chiaro: privilegiare, nella ricostruzione della carriera di Gianni De Gennaro, la parte istituzionale, quella di uomo al servizio dei governi, rispetto allo «sbirro» antimafia palermitano. In questo modo è possibile continuare ad alimentare le ombre su Silvio Berlusconi, collegando la stagione delle stragi, e dei veleni conseguenti, alla presunta trattativa “Stato-mafia” che secondo questa narrazione avrebbe favorito la nascita della Seconda repubblica il cui volto è per l’appunto quello del Cavaliere. De Gennaro diventa il volto per eccellenza del “deep State”, dello Stato profondo, l’uomo nero.

Poi c’è l’altro obiettivo: attaccare l’approccio, considerato “minimalista”, della procura di Caltanissetta rispetto a quei fatti. Procura considerata da Domani e Fatto quotidiano troppo vicina all’attuale commissione Antimafia presieduta da Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia. Un organismo bicamerale diventato «il megafono» dell’ufficio di Salvatore De Luca, come dice Francesco Forgione, ex presidente della stessa Commissione dal 2006 al 2008 in quota Rifondazione comunista, al giornale diretto da Emiliano Fittipaldi. Il punto di partenza è sempre lo stesso: le stragi del 1992-1993. Caltanissetta, che indagava su De Gennaro, è comunque colpevole di voler ridurre quella stagione «a un fatto di affari locali» incentrato sul dossier “mafia e appalti” e non alla “trattativa”. La Commissione di centrodestra, con la complicità di De Luca, è colpevole di voler riscrivere la storia: «Non si parla più della trattativa tra mafia e pezzi dello Stato», si lamenta Forgione.

Operazioni complicate e sottili, sul filo del rasoio. Come impone l’analisi di una figura trasversale, dal profilo tutt’altro che netto, come De Gennaro, che ha attraversato stagioni politiche di colore diverso. Repubblica enfatizza la «seconda vita» del superpoliziotto. Quella, guarda caso, che inizia quando “lo squalo” incontra Silvio Berlusconi. Da questo momento De Gennaro diventa il “cattivo”, «un uomo diverso».

«Quella è stata la prima linea d’ombra, invisibile, della vita di De Gennaro». È lì che lo «sbirro» eroe della lotta a Cosa Nostra si trasforma nell’«uomo di potere» che avrà il marchio indelebile del G8 durante il governo Berlusconi, come scrive peraltro in un tweet l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis. «La Diaz, Bolzaneto, i pestaggi, le prove false. Una catastrofe».

La Stampa fa un passo in più. Si focalizza sulle presunte pressioni che De Gennaro avrebbe esercitato sull’ex boss Salvatore Contorno per indurlo a non rispondere ai magistrati. «Ma cosa avrebbe dovuto dire Contorno sul “depistaggio Borsellino”?», si chiede il quotidiano torinese. Semplice: «Forse confermare le dichiarazioni a suo tempo date dal pentito Salvatore Cancemi sul coinvolgimento di Marcello Dell’Utri (e quindi di Silvio Berlusconi) nel presunto legame della mafia palermitana con la fortuna economica del cavaliere di Arcore». Eccola, la “seconda vita” di De Gennaro «sotto le ali del “nuovo” che si sostituisce alla prima Repubblica».

“Nuovo”, naturalmente, che ha le fattezze di Silvio Berlusconi, che offre all’ex collaboratore di Giovanni Falcone il «trampolino» per «una strepitosa e velocissima carriera».

Sul Fatto, il direttore Marco Travaglio “avverte” l’Antimafia «a trazione centrodestra»: occhio, la morte di De Gennaro dimostra che forse la realtà «che la procura di Caltanissetta si proponeva di dimostrare». Ovvero che «quella delle stragi è una storia chiusa, che dietro Cosa Nostra c’era solo Cosa Nostra con qualche politico in disarmo coinvolto nella Tangentopoli siciliana (il leggendario dossier “mafia e appalti” del Ros), che non si sono mandanti occulti o biscioni da cercare né trattative del Ros e piste nere da esplorare». Quando uno come De Gennaro si spara, c’è qualcosa di grosso sotto. Con buona pace, scrive Carlo Bonini su Repubblica, di «questa destra divorata dall’ossessione di scrivere o riscrivere la storia dei rapporti tra mafia e politica per usucapione». La guerra non è finita.