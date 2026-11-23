Sandro Pertini, forse uno dei presidenti della Repubblica più amati dagli italiani, sosteneva che «l’insidia più grande per un uomo politico è quella di innamorarsi del potere». Ora, se la sindaca di Genova, Silvia Salis, abbia mai letto quella frase non è dato saperlo, ma se quel monito non dovesse far parte del suo bagaglio politico farebbe bene a recuperare il tempo perso. Perché tanto il capo dello Stato partigiano quanto il Quirinale sono materie da maneggiare con cura. Soprattutto in una fase complessa come quella attuale, dove i processi di semplificazione rischiano di essere pericolose scorciatoie.

Conferendo la cittadinanza onoraria di Genova in memoria di Sandro Pertini, la Salis ha affermato che «l’antifascismo viene rimaneggiato da chi sta guidando il Paese. Viviamo in un momento in cui si è normalizzata qualsiasi cosa», facendo riferimento alla mostra realizzata alla Camera su l’opera di Pino Rauti, «sono cattolica e spero che il presidente ci stia guardando, ma spero che certe cose non le vedi sinceramente». Ecco, usare così Pertini, maneggiandolo senza cura, non fa onore all’ex capo dello Stato, piegato alle necessità elettorali del momento. Che, guarda caso, toccano proprio la presidenza della Repubblica. E la Salis, di questo, è perfettamente consapevole. «Noi progressisti in questo momento non ci stiamo rendendo conto che la prossima sfida che abbiamo davanti è la scelta del prossimo presidente della Repubblica, del prossimo «collega», uomo o donna, di Sandro Pertini, credo che stiamo sottovalutando la responsabilità che abbiamo, occupati di più a impegnarci a difendere le rendite di posizione, a vedere chi è più o meno di sinistra», ha affermato la prima cittadina del capoluogo ligure, parlano a margine del conferimento della cittadinanza onoraria in memoria dell’ex capo dello Stato.

«Il Paese e la democrazia le hanno difese i socialisti come i democratici, i cattolici come i liberali, di questo non dobbiamo dimenticare», rimarca la Salis, «perché quando si parla di deriva fascista nel nostro Paese, riaffiorano parole che il nostro presidente sperava, anzi forse in cuor suo fosse certo, che non sarebbero più tornate». Quindi la presidenza della Repubblica è cosa loro, dei progressisti, e riguarda la sinistra in tutte le sue declinazioni, come se avessero deciso di annettersi il Quirinale, volendo impedire l’elezione di un esponente del centrodestra alla più alta carica dello Stato. La democrazia a targhe alterne e non a corrente continua.

«Dobbiamo renderci conto che difendere la Repubblica, la democrazia, la giustizia, l’equità che non è l’uguaglianza, è sicuramente un messaggio di sinistra, ma fondamentalmente è un messaggio progressista, chi è progressista in questo Paese dovrebbe avere l’orgoglio e la responsabilità di prendere l’eredità di Sandro Pertini e cercare di essere all’altezza», aggiunge. Un monito, quello della Salis, che ha tutto il sapore della tirata d’orecchie alla sua parte, troppo impegnata a parlare di primarie e leadership. Legittimo dal punto di vista politico, molto meno sotto il profilo istituzionale. Il Quirinale non può essere, e non deve esserlo, un palazzo di competenza di una sola parte politica, ma deve essere accessibile a tutte le forze presenti in parlamento. Detto in altri termini un presidente della Repubblica indicato dal centrodestra non deve essere più un tabù, soprattutto in una democrazia matura. E l’Italia deve solo dimostrare di esserlo.