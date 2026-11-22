La morte di Gianni De Gennaro è uno shock per le istituzioni e riapre interrogativi che riguardano una delle pagine più dolorose della nostra storia recente. Mi coinvolge anche sul piano personale: De Gennaro fu protagonista delle indagini di Pizza Connection e della stagione investigativa di Giovanni Falcone, quando il racconto di Tommaso Buscetta venne sottoposto a verifiche rigorose e contribuì a ricostruire la struttura di Cosa nostra, anche grazie al supporto dell’Ufficio estradizioni del ministero della Giustizia, allora diretto da mio padre Rocco.

Questi ricordi riportano alla mente anche le sofferenze provocate dal processo mediatico: una ferita che dovremmo ricordare sempre, non soltanto quando accadono fatti tragici. Il rispetto delle garanzie e la distinzione tra accuse e sentenze non sono formalità. Sono condizioni necessarie per cercare la verità senza trasformare il sospetto in una condanna. È proprio questa distinzione a rendere ancora più urgente una domanda: quanta verità è stata accertata sulle stragi del 1992 e quanta resta da cercare sulla gestione delle indagini e sui rapporti tra mafia, apparati dello Stato e istituzioni? De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio. I pm avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip aveva respinto la richiesta; la Procura aveva poi presentato appello. Sono ipotesi accusatorie che non hanno ricevuto un accertamento definitivo. La sua morte non può diventare una prova e non consente di affermare che l’indagine ne sia stata la causa. Per capire perché queste domande non nascono oggi, bisogna tornare alla strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, quando furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, e poi seguire il percorso degli accertamenti.

LE FALSE DICHIARAZIONI

Il 20 aprile 2017, la Corte d’assise di Caltanissetta pronunciò la sentenza del Borsellino quater: ricostruì le fasi preparatorie della strage e accertò il depistaggio legato alle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, anche alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. Quella sentenza fu un passaggio essenziale, ma non chiuse la vicenda: rese ancora più evidente la necessità di capire come si fosse potuto costruire e mantenere un falso quadro investigativo. Nello stesso periodo, il Csm acquisì gli atti del Borsellino quater e la Prima Commissione si confrontò sulle possibili responsabilità disciplinari dei magistrati che avevano avuto un ruolo nella gestione di Scarantino.

In tale contesto, il 19 luglio 2017 il Plenum deliberò la pubblicazione degli atti relativi al percorso professionale di Paolo Borsellino. Nel Sistema prima ed in Lobby & Logge dopo, entrambi scritti con Alessandro Sallusti, abbiamo potuto ricostruire anche la vicenda del verbale del 30 luglio 1992: la scelta fu quella di non inserirlo per evitare che si riaprissero mai sopiti contrasti tra magistrati. Quel verbale riguardava l’audizione di magistrati schieratisi con Giammanco, tra cui Pignatone, allora considerato avversario di Falcone.

Nel 2018 Fiammetta e Lucia Borsellino si rivolsero al procuratore generale Riccardo Fuzio, chiedendo che si facesse luce su quelle possibili responsabilità dei magistrati. La risposta di Fuzio arrivò mentre il Csm si avvicinava alla crisi che sarebbe esplosa con la vicenda delle nomine.

Quando quella vicenda esplose, finì per assorbire anche il tema delle responsabilità legate alla gestione del falso pentito. Conseguentemente la scelta della Prima Commissione del Csm fu quella di non convocare i magistrati coinvolti. Quella decisione lasciò senza risposta la richiesta di chiarimento avanzata dalla famiglia Borsellino e non consentì di accertare prima circostanze che oggi tornano al centro del dibattito: tra queste, quanto fosse già noto negli uffici sulla falsità di Scarantino. È un tema clamorosamente richiamato di recente anche dal giornalista Attilio Bolzoni, secondo il quale quella notizia circolava in ambito giornalistico, ma non poteva essere pubblicata per non danneggiare i giornali di appartenenza.

IL POST-PIGNATONE

È in questo quadro che va collocata la successione di Pignatone alla Procura di Roma, nel 2019. Non fu, come è stato sostenuto troppo frettolosamente, una semplice partita per una nomina. Basta rileggere le intercettazioni di quel periodo per comprendere che il confronto sulla continuità e sulla discontinuità si svolse in un contesto segnato da questioni più ampie: la memoria di Falcone e Borsellino, le domande su mafia e appalti, il caso Scarantino, la pubblicazione degli atti del Csm e la risposta dovuta alla famiglia Borsellino. Nello stesso periodo, mentre si celebrava il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, tornò al centro il dibattito su mafia e appalti, il peso della relazione dei Ros del 1991 e gli interrogativi che ancora suscita. Il filo che unisce questi passaggi è il peso delle divisioni interne alla magistratura e il modo in cui esse hanno inciso sulla ricerca della verità. In Lobby & Logge dissi a Sallusti: «Se vuole capire cosa è successo nella magistratura in questi anni e cosa ancora succede oggi bisogna partire da lì, vedrà che non la annoierò. È lì che si è rotto qualcosa, e nessuno è stato capace o ha voluto rimettere insieme i cocci. Molti nomi dei protagonisti di quella stagione sono gli stessi delle vicende di oggi».

La pubblicazione delle intercettazioni della Procura di Caltanissetta ripropone esattamente quel clima, in cui si intrecciano le vicende dei magistrati e degli uomini delle istituzioni chiamati a ricoprire incarichi di vertice, il ruolo — già descritto nei libri scritti con Alessandro Sallusti — dei giornalisti legati a quelle cordate di potere e il modo in cui i fatti vengono raccontati, taciuti o interpretati.

Oggi le indagini della Procura di Caltanissetta e il lavoro della Commissione antimafia cercano di approfondire proprio questi temi senza escludere anche quello della pista nera come recentemente affermato dal procuratore Salvatore De Luca. Ed è qui che il fatto umano e quello istituzionale si incontrano: con De Gennaro se ne va la possibilità che la sua voce potesse contribuire a ricostruire un pezzo di verità. Proprio per questo diventa ancora più urgente verificare, attraverso atti e testimonianze, tutto ciò che è ancora possibile accertare. La magistratura ha accertato il depistaggio legato alla gestione di Scarantino.

Come si può allora pensare che oggi si debba far finta che nulla sia accaduto? Come si può sostenere che basti stendere una coltre di silenzio su fatti che richiedono ancora chiarimenti?

La verità sulla strage di via D’Amelio e sul depistaggio non può essere archiviata per convenienza, stanchezza o appartenenza. È un dovere dello Stato verso Paolo Borsellino, gli agenti della scorta, le loro famiglie e il Paese.

Per questo non basta ricordare le singole vicende: occorre raccontare con continuità il legame tra le indagini, le scelte istituzionali, i silenzi e le divisioni che le hanno attraversate.