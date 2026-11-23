Il weekend che ci lasciamo alle spalle segna il definitivo cambio di passo nella comunicazione politica di Elly Schlein, transitata direttamente dalla supercazzola all’ossimoro. Come sempre quando è autentica, la descrizione della notizia è più pregnante di qualunque commento: la segretaria del Pd ha partecipato a Parigi al primo Summit contro l’Oligarchia internazionale (una sorta di allargamento oltralpe di quell’assemblea liceale permanente che è il Pd) organizzato anche grazie ai finanziamenti di... George Soros, ovvero uno degli esponenti principali dell’Oligarchia medesima. È un po’ come allestire una conferenza sulla sobrietà e distribuire ai convenuti l’opera omnia di Charles Bukowski, oppure organizzare un seminario sul valore della continenza e invitare in veste di relatrice Ilona Staller, in arte Cicciolina: a modo suo geniale, avanguardismo purissimo.

Peccato che la politica contemplerebbe uno scampolo di coerenza, magari non nella versione dogmatica, ma insomma uno straccio di consequenzialità che stia alla base del proprio agire, e del racconto conseguente. «Non permetteremo loro di comprarsi le nostre democrazie», s’infervora la Schlein parigina, tra uno stucchevole richiamo al principe delle tenebre Elon Musk e un’improbabile rievocazione della Rivoluzione francese che vide «la gente unita per affermare che nessuno è al di sopra della legge» (ben presto lo schema divenne piuttosto «nessuno è al di sopra del Terrore», ma transeat).

Come ha fatto notare anche l’europarlamentare Fdi Carlo Fidanza, tra i promotori dell’evento in cui Elly-Robespierre arringa i sanculotti globali figurano: l’Osservatorio internazionale sulla fiscalità, la Commissione indipendente per la riforma della tassazione delle multinazionali, il Fondo globale per una nuova economia. Tutti e tre hanno dichiarato in vari momenti di aver ricevuto risorse e sostegno dalla Open Society Foundation, il network filantropico-lobbistico del finanziare ungherese naturalizzato americano George Soros. Un mega-investitore assai particolare, attivissimo da decenni nei territori di confine tra mercati globali e Stati, famoso per operazioni come il “mercoledì nero” del 16 settembre 1992 in cui costrinse la Banca d’Inghilterra a una maxi-svalutazione della sterlina e un’analoga speculazione ribassista contro la lira italiana, che subì una svalutazione immediata di circa il 7%.

Insomma: la quintessenza dell’Oligarca come tipo umano e geopolitico, qualcuno in grado con un singolo click di destabilizzare la tenuta finanziaria delle “nostre democrazie”, come tuonerebbe Elly Schlein. Ma è colpa nostra, non abbiamo tenuto conto della postilla orwelliana onnipresente nei discorsi progressisti: alcuni oligarchi (quelli che come Soros finanziano i Democratici americani e anche alcuni soci del campolargo, vedi Più Europa) sono meno oligarchi degli altri. Il cavallo di battaglia contenutistico del forum invece lo conoscevamo già, è sempre lo stesso: la patrimoniale come Sacro Graal salvifico-punitivo contro la ricchezza.

Gran cerimoniere era infatti il direttore dell’Osservatorio fiscale beneficiato da Soros, Gabriel Zucman, la cui bio diffusa in rete recita: «Economista francese specializzato in disuguaglianza, paradisi fiscali e tassazione dei grandi patrimoni». Cioè più che un economista un ideologo, precisamente la nuova star della gauche internazionale, un quarantenne che ha scalzato colleghi altrettanto marxisti ma più vetero come Thomas Piketty con l’idea ultra-declinista della “patrimoniale globale”, la tassa del 2% sulle grandi ricchezze (cioè sull’economia mondiale). Nonché esattamente la proposta che Elly Schlein vuole “portare al tavolo” del campo largo. «Non è invidia, è giustizia. È democrazia». Sì, nella variante popolare, nel senso del blocco dell’Europa orientale ai bei tempi del socialismo reale. In fondo, sotto la retorica anti-oligarchica a spese di uno dei più conclamati oligarchi contemporanei, c’è la solita, rafferma, novecentesca Internazionale delle Tasse.