«Il messaggio che voglio dare non è politico». Non son passati nemmeno dieci giorni da quando papa Leone ha precisato la sua posizione ai giornalisti che lo accompagnavano nel viaggio di ritorno dall’ America Latina, ed ecco che già Massimo d’Alema prova a tirarlo per la giacca, o meglio per la veste talare, indicandolo come il riferimento culturale del “campo largo”. «“Magnifica humanitas” – dice in un’intervista al Fatto Quotidiano - è un’ottima ispirazione per il programma progressista», sia per il richiamo alla pace sia per l’esigenza di governare democraticamente l’innovazione contro il potere delle lobby tecnocratiche. Per la sinistra, che non riesce ad avere una visione del mondo condivisa e attendibile, l’esempio, secondo l’ex leader comunista, deve arrivare da «chi propone oggi una visione nel modo più completo», e cioè la Chiesa.

MOMENTO STORICO - Non ci vuole molto a capire che le parole di D’Alema siano fortemente strumentali, guardano ad altro e non vanno prese alla lettera. E a maggior ragione lo sono in questo momento storico, cioè quando i destini di Chiesa e sinistra si sono divaricati nei fatti. Da una parte abbiamo infatti una sinistra che si è fatta sempre più radicale, che ha isolato i cattolici che militavano nelle proprie fila, che ha fatto propria l’ideologia gender, che è poco attenta al tema del valore della vita che è invece anche per Leone centrale e «indisponibile». Dall’altra parte, proprio con il papa americano, senza fragore e senza plateali rotture, la Chiesa di Roma è ritornata finalmente ad occuparsi di Dio e del sacro, del mistero della fede e dell’esistenza, non più schiacciata su ideologie populiste di liberazione sociale quale in fondo era stata ai tempi di papa Francesco. E la risposta popolare o di massa è stata sorprendente, non solo in Sud America o in Africa ma anche nelle secolarizzate capitali europee. È su questo che forse D’Alema e compagni dovrebbero riflettere. Ne dedurrebbero probabilmente la convinzione che la sinistra non sa più leggere il mondo, che le sue categorie son rimaste quelle novecentesche solo superficialmente riverniciate, che le domande di senso e di libertà sono oggi più forti e cogenti di quelle di una astratta “giustizia sociale” mediata e interpretata dalla nomenklatura di partito o statale. Ammesso il carattere strumentale delle parole di D’Alema, sorge spontaneo chiedersi a chi giova, o vorrebbe giovare, quel che egli ha detto al Fatto, ovvero quale è il senso del messaggio che ha voluto inviare.

MODELLO CINESE - Dalla stessa intervista, e dagli atti concreti compiuti recentemente (ad esempio il viaggio in Cina per la festa nazionale), viene fuori che D’Alema vorrebbe che si intavolasse subito un negoziato con la Russia, andando a parlare direttamente con Putin (quindi accreditandolo); si facesse propria la causa palestinese così come ci è rappresentata da Hamas; si stabilisse una «intesa cordiale» con la Cina comunista di Xi, vista nemmeno troppo velatamente come modello politico e sociale di armonia e coesione e di progresso materiale (ove la libertà si riduce ad essere una pietra d’inciampo, o al massimo un optional).Insomma, non Eravamo comunisti, come recita il titolo dell’ultimo suo libro, ma un «siamo sempre e ancora comunisti», cioè nella fattispecie critici dell’Occidente, dell’America, di Israele, di tutti quei valori e di quelle libertà che hanno garantito al nostro mondo una democrazia forse formale ma tanto più vera e auspicabile di quella sostanziale tentata e ritentata dai comunisti e dai post-comunisti in mezzo mondo. Ci fu un periodo, negli anni Novanta del secolo scorso, in cui la sinistra dei D’Alema sembrò quasi essere diventata liberale e atlantista, oggi vorrebbe sembrare papista. Al di là delle sovrastrutture ideologiche e delle posizioni tattiche, è la sostanza più profonda a restare immutata.