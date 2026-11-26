Challand-Saint-Anselme, Valle d’Aosta. Il Comune, 743 abitanti, situato nella Val d’Ayas da alcune settimane è al centro della polemica. In pratica, durante alcuni lavori finanziati dal Pnrr, è stato restaurato un edificio scolastico sulla cui facciata era impressa la scritta, in lingua francese, “École élémentaire”. Al posto di questa dicitura è stata ripristinata l’iscrizione di epoca fascista: “Scuola rurale Milite ignoto”. Accompagnata dalle parole “Tilly”, il nome della frazione, e O.n.b., Opera nazionale balilla.

Erik Lavevaz, assessore regionale all’istruzione ed esponente dell’Unione Valdôtaine, ha detto all’Ansa che avrebbe «valorizzato un altro momento della storia. Proprio quello che ha significato la cancellazione di quelle scritte, cioè il momento in cui abbiamo ripreso la libertà di rappresentare la nostra identità e quindi di poter parlare in francese in quella scuola, di poter essere liberi di esprimerci nella nostra lingua, mentre, nel momento in cui c’erano quelle scritte, in quella scuola si poteva parlare solo italiano». Jean Voulaz, presidente del Centre culturel Joseph Thiébat, dice che «bisogna stare attenti a non far passare il messaggio che il duce buono è venuto a Tilly a costruire la scuola per i bambini del villaggio, perché questa non è la realtà». Il caos.

Ovviamente poteva mancare l’Anpi? I partigiani hanno rivolto «un appello all’Amministrazione comunale, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e agli organi di tutela affinché si proceda al ripristino della facciata con la sola scritta “École élémentaire” che testimonia la rinascita di un libero spazio educativo coerente con i valori antifascisti della Costituzione». E anche la Jeunesse Valdôtain è intervenuta affiggendo un manifesto sulla scuola contro il restauro e il Ven tennio.

Intanto c’è la raccolta firme contro la scritta, chi invoca Mattarella ed è pronto il dibattito sul tema, previsto per oggi, in consiglio regionale. Il sindaco Piero Dufour, all’Ansa, ha riferito che i criteri della ristrutturazione derivano dal Codice dei beni culturali e quindi è prevalsa la dicitura storica. E così la riconsegna dell’edificio alla comunità passa in secondo piano, resta invece la diatriba.