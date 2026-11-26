Il Msi non può essere oggetto di una improvvisata cancel culture, che ha obiettivi propagandistici e che si basa su ricostruzioni prive di riscontri storici. Questo è quanto emerso dal convegno “Il Msi nella storia repubblicana. Riflessioni a 80 anni dalla fondazione”, cui hanno preso parte Marco Tarchi, Silvano Moffa, Massimiliano Griner, Enzo Raisi e Carmelo Briguglio. Cosa ha rappresentato quel partito nella storia italiana? Questo il quesito posto da Francesca Notargiovanni dell’associazione Amici della Contea, che ha organizzato l’incontro. Il politologo Tarchi, partendo dagli approfondimenti contenuti nel suo studio Le tre età della fiamma (scritto con Antonio Carioti per le edizioni Solferino), ha sottolineato come nei confronti del Msi vi sia una demonizzazione che si accentua quando la destra comincia a contare qualcosa nel quadro politico, come si dimostrò con i moti di Genova nel 1960 per far cadere il governo Tambroni che aveva l’appoggio esterno dei missini. Ha inoltre convenuto sul fatto che il Msi non solo non incoraggiò l’eversione nera ma anzi traghettò i reduci del fascismo all’interno della dialettica democratica anche se ovviamente nel 1946 non tutti i missini potevano definirsi paladini della democrazia. Ha infine ricordato La voce della fogna, il mensile da lui fondato, che ribaltò in chiave satirica i luoghi comuni sui neofascisti. Le narrazioni della sinistra sono fondate su vere e proprie fake news come nel caso dell’accusa di “fucilatore di partigiani” a Giorgio Almirante. Sul punto si è soffermato lo scrittore e storico Griner spiegando bene la vicenda del manifesto sul quale nel 1971 fu imbastita una campagna di criminalizzazione, episodio riportato anche nel libro Il giocoliere nero dedicato proprio alla figura del leader missino. È stata citata anche la reazione scomposta dei partiti di opposizione alla mostra su Pino Rauti che - come ha rilevato Silvano Moffa - aveva prima che ci arrivassero altri parlato di nuovi bisogni e nuove povertà immettendo nella discussione politica temi sociali e ambientali assolutamente pionieristici. Al Msi, ha sostenuto Carmelo Briguglio, vene negato il diritto all’evoluzione che invece viene accettato per il Pci oggi divenuto Pd. Il tentativo è dunque - ha concluso Enzo Raisi, autore di un secondo libro sulla strage di Bologna di prossima uscita - di accostare il Msi alla stagione stragista e questo è avvenuto già nei processi sulla bomba del 2 agosto 1980 senza che vi sia stata una adeguata reazione da parte della classe politica della destra italiana. Il Msi ha lasciato comunque traccia nella storia politica agitando bandiere ancora oggi attuali: la pacificazione nazionale, l’opposizione alle degenerazioni del regionalismo, l’idea che l’antifascismo fosse un’arma da scagliare contro il nemico politico, l’anticomunismo, l’occupazione dell’area di destra in Italia e l’idea di una grande destra che non poté realizzarsi proprio perché all’inizio degli anni Settanta partì contro il partito della Fiamma una violenta mobilitazione che diede l’avvio agli anni di piombo.