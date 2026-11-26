Come ormai tradizione da quattro anni a questa parte, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è trasformata nell’occasione preferita dalla sinistra per attaccare Giorgia Meloni e il governo. Così come per sventolare slogan contro il famigerato “maschio bianco” e il patriarcato, dimenticando però di citare i dati relativi all’incidenza dell’immigrazione.«Una donna presidente del Consiglio non fa primavera.

Potere a tutte le donne per abbattere l’ordine patriarcale», è stato il buongiorno scritto da Ilaria Salis sui social. Un leitmotiv continuato nel corso della giornata, con gli attacchi più disparati all’esecutivo. Gli argomenti più gettonati sono stati due: la legge sul consenso ferma al Senato e l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria nelle scuole, a cui il centrodestra ha detto no rimandando l’argomento alle famiglie.

«Chiediamo che quell’impegno venga mantenuto», ha detto la capogruppo dem alla Camera Chiara Braga riferendosi al testo allo studio di Palazzo Madama. Poi è tornata alla carica con l’educazione sessuale in classe: «Ma non bastano le leggi e le pene più severe. Bisogna intervenire sulle radici culturali della violenza, educando fin dall’infanzia al rispetto, alla libertà, alla parità e al riconoscimento del consenso». Parole condivise da Avs, che tramite Elisabetta Piccolotti si è scagliata contro il decreto Scuola: «Invece che approvare misure pensate per la propaganda razzista della destra come il tetto degli alunni stranieri per classe, sarebbe stato il giorno giusto per inserire l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria per tutti gli studenti e le studentesse nei programmi scolastici».

NUMERI CHE NON PIACCIONO

A fare da collante tra sinistra e movimenti femministi che ieri sono scesi in piazza - e che sabato 28 novembre animeranno la manifestazione nazionale a Roma di “Non una di meno” - è l’immancabile lotta al patriarcato che individua nel maschio bianco la causa di ogni male. Peccato che a questa narrazione manchi un tassello. Stando ai dati del Ministero dell’Interno, nel 2025 sono state 6.178 le persone arrestate o denunciate per violenza sessuale; di queste, 2.684 sono straniere. Un tasso di incidenza 43,4%, che va letto ricordando che in Italia la percentuale di cittadini stranieri residenti è circa il 9,1% della popolazione totale. Ciò significa che l’incidenza degli immigrati nelle violenze sessuali è 7,7 volte superiore a quella degli italiani. E nel 2026 le cose non vanno meglio. I dati disponibili, riferiti al periodo compreso tra gennaio e settembre, restituiscono un dato di 4.789 tra denunciati e arrestati per violenza sessuale, di cui 2.060 stranieri: il 43% esatto.

L’indagine sulla violenza contro le donne “Sicurezza delle donne”, prodotta in collaborazione da Istat e Dipartimento per le Pari Opportunità, prova ad analizzare anche il dato “sommerso” relativo alla violenza di genere. Il documento sostiene che «per le donne straniere la diffusione della violenza fisica o sessuale nel corso della vita è relativamente vicina a quella osservata tra le italiane». Analizzando cosa succede all’interno dei gruppi di stranieri maggiormente rappresentati in Italia, si scopre che «i livelli più elevati di violenza fisica o sessuale si osservano tra le donne romene (32,7%), filippine (30,6%) e ucraine (30%). Seguono albanesi (24,4%), cinesi (21,8%) e marocchine (17,9%)».

La violenza non è solo fisica, ma anche psicologica. L’atteggiamento dei partner nei confronti di donne italiane e straniere risulta molto diverso. Stando a quanto riferito, tra le straniere che subiscono violenza psicologica dal partner, il 18,3% riferisce limitazioni nella pianificazione familiare, rispetto al 3,5% delle italiane. Anche la scelta del marito si scontra con le differenze di provenienza. Tra le italiane, il 99,8% ha scelto autonomamente il proprio compagno; tra le straniere, il dato crolla all’87,2%.

MANIFESTAZIONI NELLE CITTÀ

Eppure, ieri le femministe scese in piazza non hanno avuto remore a sventolare qualsiasi bandiera, fuorché quella italiana. Addirittura, tra un vessillo palestinese e uno arcobaleno, sono comparse le bandiere dei no-Tav. Da Milano, a Torino, Roma e Napoli, cortei di circa un migliaio di persone hanno sfilato dietro a grandi striscioni con scritto «Il patriarcato ci costa la vita», bloccando le città. Gli unici tafferugli sono stati nella Capitale, dove al presidio in piazza Pia contro gli Stati generali della natalità, i manifestanti hanno superato il primo cordone di polizia prima di essere respinti. Presa di mira anche la sede di Pro Vita e Famiglia con il lancio di oggetti, bottiglie e petardi. «Sono sempre le prime ad aggredire e a voler calpestare i diritti altrui, proprio oggi che abbiamo ricordato che la difesa delle donne non esclude nessuno, anche quelle indifese nel grembo materno», dice l’associazione.