La libertà dipende dall’appartenenza politica. Succede a Cremona (e non solo) dove se ti azzardi a parlare di remigrazione ti trattano come un fuorilegge. Infatti, dopo la patente di antifascismo per poter parlare arriva la patente di antiremigrazionismo... Ovviamente a Cremona è successo esattamente quello che sta succedendo in tutta Italia: la sinistra non riesce più a vincere il dibattito, e allora lo vieta. L’ipocrisia regna sovrana, è davvero il caso di dirlo.

Per capire bene che cosa è successo bastano le cronache della seduta del Consiglio comunale. L’assemblea consiliare, a maggioranza Pd, ha approvato una mozione che vieta l’uso degli spazi pubblici comunali per iniziative che promuovono la “remigrazione”. Decidono loro su che cosa si può manifestare. Dunque, non un divieto per un evento violento. Non un divieto per un evento che incita all’odio. Un divieto preventivo, per un’idea. Per una proposta. Per una parola. Ovviamente la polemica divampa. La Lega cremonese lo ha detto con chiarezza: no alla censura. E ha annunciato: «Organizzeremo un convegno sulla remigrazione, e lo faremo proprio negli spazi comunali». E il sindaco è servito.

La reazione è normale, ci deve essere: è una sfida politica, ed è giusta. Perché se il Comune può decidere quali idee possono entrare in una sala pubblica e quali no, non è più un Comune. È un commissario politico. E a Cremona non è la prima volta: si ricorderà il manifesto pro-vita davanti all’ospedale, rimosso a giugno per volontà del sindaco. Stesso schema: io patrocino il Pride, ma tolgo il manifesto per la vita. Io faccio la mozione contro l’odio, ma poi vieto le idee che non mi piacciono. Il punto giuridico, che è quello che conta ulteriormente è rappresentato dalla Costituzione: l’articolo 21 che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, e prima ancora l’art. 17 sul diritto di riunione pacifica. Ma la Carta vale solo quando la recitano a sinistra.

Gli spazi pubblici non sono proprietà del sindaco. Sono di tutti. E non si possono negare in base al contenuto politico, a meno che non ci sia un reato o un pericolo concreto per l’ordine pubblico. E la “remigrazione” non è un reato. È una proposta di legge di iniziativa popolare, con 150mila firme depositate alla Camera. Si può non condividerla? Certo. Si può criticarla? Sicuramente. Puoi andare in piazza a contestarla? Nessuno lo vieta. Ma non puoi impedire di presentarla. Se passa la tesi di Cremona si arriva a proibire non un corteo violento. Non un incitamento all’odio. Ma una parola.

Un’idea. Un convegno. Che pena. Ecco perché ha fatto bene a reagire. Perché ci deve essere un limite a chi utilizza i numeri di maggioranza in consiglio comunale per decidere che cosa è la democrazia. Il sindaco della città, Virgilio, agisce in modo irresponsabile lasciando briglie sciolte alla sua coalizione. Ma ci sono cittadini cremonesi che la pensano diversamente da lui. Farebbero bene a darsi una calmata, i maggiorenti dell’amministrazione comunale. Sono le violenze a dover essere messe al bando, non le idee. E invece loro pensano di poter disporre di qualunque strumento per impedire che il dibattito si possa soffocare con questi metodi.

Fare retromarcia dopo un errore così sconsiderato sarebbe onorevole e non vile, significherebbe essere capaci di accettare le critiche di buonsenso. Sta a loro dimostrare di essere all’altezza del dibattito democratico. In questo caso hanno fallito completamente la prova.